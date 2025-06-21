µÈÂôÎ¼¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØFOSS¡ÙÈ¯Çä¡¡¿ÀÈëÅª¤Ê¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç»£±Æ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¤¤ç¤¦21Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØFOSS¡Ù¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¿¤¿¤º¤àµÈÂôÎ¼
¡¡ºòÇ¯¡¢Ìó3¥ö·î¤ËµÚ¤ó¤À±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢30ºÐ¤ÎµÈÂô¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇòÌë¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡£¹¹ð¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÌö¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Î¸åÈ¾¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤âÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÂíËÜ´´Ìé»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£¡ÖÃÏµå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¿ÀÈë¤Î¹ñ¡È¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡É¡×¤ÇÂíËÜ»á¼«¤é»£±ÆÃÏ¤òÃµ¤·¡¢ÍÏ´ä¤ÎÂçÃÏ¤äÉ¹²Ï¤Ê¤É¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÄ¤ÎÃ¸¤¤¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ëÇòÌë¤Î¶õ¡¢¿¼¤¤ÎÐ¤ÎÂÝ¤ÎÂçÃÏ¡¢É¹²Ï¤Ê¤É¡¢ÁÔÂç¤ÇÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸ì¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù»£±Æ¸å¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âì¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï°õ¾ÝÅª¤ÇµÈÂô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡ÖÂì¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ØFOSS¡Ù¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·èÄê¡£30Âå¤ò·Þ¤¨¤¿µÈÂô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½»æ¤äÁõÖì¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢¥¯¥í¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¾å¼Á¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤è¤ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖA!SMART¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤ª¤Þ¤±¥à¡¼¥Ó¡¼Æþ¤ê¤ÎDVD¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¥°¥Ã¥º3¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î7Æü¤è¤êÅìµþ¡¦Âå´±»³¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¿¤¿¤º¤àµÈÂôÎ¼
¡¡ºòÇ¯¡¢Ìó3¥ö·î¤ËµÚ¤ó¤À±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢30ºÐ¤ÎµÈÂô¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇòÌë¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡£¹¹ð¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÌö¤·¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Î¸åÈ¾¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤âÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÂíËÜ´´Ìé»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£¡ÖÃÏµå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¿ÀÈë¤Î¹ñ¡È¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡É¡×¤ÇÂíËÜ»á¼«¤é»£±ÆÃÏ¤òÃµ¤·¡¢ÍÏ´ä¤ÎÂçÃÏ¤äÉ¹²Ï¤Ê¤É¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½»æ¤äÁõÖì¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢¥¯¥í¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¾å¼Á¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤è¤ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖA!SMART¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤ª¤Þ¤±¥à¡¼¥Ó¡¼Æþ¤ê¤ÎDVD¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¥¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿½¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¥°¥Ã¥º3¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î7Æü¤è¤êÅìµþ¡¦Âå´±»³¥Ò¥ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£