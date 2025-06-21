山形新幹線E8系故障の影響 26日までの大幅運休決定 ほぼ福島駅で乗り換えに
今月17日、山形新幹線用のE8系車両が相次いで故障した影響で、山形新幹線は大幅な運休などが続いていますが、JR東日本は今月26日までの運転計画を発表しました。
東京〜新庄間の1往復を除き、東北新幹線との直通をとりやめ福島駅で乗り換えが必要となります。また全区間運休になる列車もあり、利用者に注意を呼びかけています。
27日以降の運転計画は決まり次第発表するとしています。
■運行状況（21日午後4時時点）
＜山形新幹線 下り＞
21日（土）
【通常運転】つばさ171号・121号
【東北新幹線（東京〜福島）区間運休】つばさ123号・129号・133号・135号・137号・139号・141号・143号・145号（山形〜新庄間も運休）・149号・157号・159号
【全区間運休】つばさ73号・175号・127号・131号・177号・153号
22日（日）
【通常運転】つばさ171号・121号
【東北新幹線（東京〜福島）区間運休】つばさ123号・129号・133号・135号・137号・139号・141号・143号・145号（山形〜新庄間も運休）・149号・157号・159号
【全区間運休】つばさ127号・131号・189号・91号・93号・153号
23日（月）〜26日（木）
【通常運転】つばさ171号・121号
【東北新幹線（東京〜福島）区間運休】つばさ123号・129号・133号・135号・137号・139号・141号・143号・145号（山形〜新庄間も運休）・149号・157号・159号
【全区間運休】つばさ127号・131号・153号
＜山形新幹線 上り＞
21日（土）
【通常運転】つばさ156号
【東北新幹線（福島〜東京）区間運休】つばさ122号・124号・132号・136号・138号・140号・142号・144号・146号・150号・154号・158号（新庄〜山形間も運休）・160号
【全区間運休】つばさ172号・174号・128号・148号
22日（日）
【通常運転】つばさ156号
【東北新幹線（福島〜東京）区間運休】つばさ122号・124号・132号・136号・138号・140号・142号・144号・146号・150号・154号・158号（新庄〜山形間も運休）・160号
【全区間運休】つばさ128号・86号・88号・148号・90号・192号
23日（月）〜26日（木）
【通常運転】つばさ156号
【東北新幹線（福島〜東京）区間運休】つばさ122号・124号・132号・136号・138号・140号・142号・144号・146号・150号・154号・158号（新庄〜山形間も運休）・160号【全区間運休】つばさ128号・148号