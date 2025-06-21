¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÎÃíÌÜ³ô¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØtalkSPORT¡Ù¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥¤¥ê¥¢¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼³ÍÆÀ¤Ë5500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Ï¥Ç¥£¥Ê¥â¥¶¥¯¥ì¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¡£2020Ç¯8·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ°Ê¹ß¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌö¿Ê¿ë¤²¤¿¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤ËPSG¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Ï¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼³ÍÆÀ¤Ë5500Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ99²¯±ß¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£¸ò¾Ä¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÏÇäµÑ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç²¾¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç128²¯±ß°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£

º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¾¤òµó¤²¤¿¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤À¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£