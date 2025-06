FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi」(ピキ)が結成され、デビュー曲「Kawaii Kaiwai」の配信リリースも発表された。 発表の舞台となったのは、本日21日に沖縄県・沖縄アリーナで開催された大型ファッションイベント<OKINAWA COLLECTION 2025>。イベント内『LARMEステージ』にて、ユニット結成のサプライズ発表とともにデビュー曲「Kawaii Kaiwai」が初パフォーマンス披露された。 「Kawaii Kaiwai」と刺繡されたベール姿の桜庭遥花がビジョンに映し出され、LARMEステージが開幕。桜庭遥花&MINAMI、希空、川本笑瑠(CUTIE STREET)ら豪華モデル陣が登場し、ステージが一気に華やかに。松本かれんが「Kawaii Kaiwai」と描かれた旗を掲げて豪華ランウェイのラストを飾り、そのまま幕を閉じるかと思いきや、「新ユニット誕生!」の速報がスクリーンに出現。観客のどよめきの中、松本かれん・桜庭遥花の2名が再びステージに登場し、PiKiとしてデビュー曲「Kawaii Kaiwai」を初披露した。 披露後には、「FRUITS ZIPPERの松本かれんと、CUTIE STREETの桜庭遥花のユニット、PiKiです!」とふたりから改めてご挨拶し、「これからPiKiの応援もよろしくお願いします!」と笑顔で締めくくった。驚きと喜びの歓声が沖縄アリーナを包み込み、PiKiの第一歩を飾った形だ。 結成について、メンバー2人からのコメントも到着している。 ◆ ◆ ◆ ■FRUITS ZIPPER・松本かれん コメントぱるたんと2人でいる時のふわふわの雰囲気が大好きで、みんなも絶対に大好きになると思うので、2人でたくさんのかわいいをお届けします♡FRUITS ZIPPERの活動の時はみんながいてくれるんですけど、PiKiの時はメンバーがいないので、ぱるたんと2人でも色々なかわいいを発信できるように頑張ります!楽曲の注目ポイントは、サビがすごくキャッチーなので、みんなも覚えていっぱい踊ってほしいし、みんなにも「Kawaii Kaiwai」の仲間入りをして欲しいです! ■CUTIE STREET・桜庭遥花 コメントこの度、かれんちゃんとPiKiとしてユニットデビューさせていただくことになりました!楽しみとドキドキどちらもあるのですが、精一杯頑張ります。デビュー曲の「Kawaii Kaiwai」は、キャッチーな曲調と振り付けがとても可愛いので、一緒に歌ったり踊ったりして、たくさん愛してくださると嬉しいです。PiKiとしての活動とCUTIE STREETの活動、どちらも全力で頑張ります。よろしくお願いいたします! ◆ ◆ ◆ 「Kawaii Kaiwai」の振付は、TikTokで数々のバズを生んできたSAKO MAKITA氏が担当。氏はFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」も手がけている。さらにビジュアルやファッションにおいては、“カワイイ”を徹底的に追求した世界観が構築されている。 PiKiのデビュー曲「Kawaii Kaiwai」は、本日6月21日(土)より、TikTok先行配信がスタート。また、本日から特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)の受付もスタートしている。 また、本楽曲はTVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 のエンディングテーマに起用されることも明らかになった。 デビューシングル「Kawaii Kaiwai」 2025年7月4日(金)配信スタート ▼TikTok先行配信ページhttps://www.tiktok.com/music/Kawaii-Kaiwai-7512776429340854288 ▼特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)https://PiKi.lnk.to/KawaiiKaiwai 特典:「Kawaii Kaiwai」オリジナルスマホ用待ち受け TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて2025年7月5日(土) 24時〜順次放送スタート 原作:福田晋一(ヤングガンガンコミックス スクウェア・エニックス刊)監督:篠原啓輔シリーズ構成:冨田頼子キャラクターデザイン・総作画監督:石田一将副監督:山本ゆうすけ総作画監督:山崎淳・八重樫洋平メインアニメーター:郄橋尚矢衣装デザイン:西原恵利香プロップデザイン:永木歩実色彩設計:山口舞美術監督:根本洋行撮影監督:佐藤瑠里テクニカルディレクター:佐久間悠也CGディレクター:任杰編集:平木大輔音響監督:藤田亜紀子音響効果:野崎博樹・小林亜依里音楽:中塚武制作:CloverWorks ◆キャスト喜多川海夢:直田姫奈五条新菜:石毛翔弥乾紗寿叶:種粼敦美乾心寿:羊宮妃那五条薫:斧アツシ 【作品公式サイト】 https://bisquedoll-anime.com/【作品公式X】 […]

The post 松本かれん(FRUITS ZIPPER)と桜庭遥花(CUTIE STREET)による新ユニット「PiKi」結成 first appeared on BARKS.