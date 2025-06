阿部真央が11月から弾き語り編成でのツアー<阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home ->を開催する。 発表が行なわれたのは、6月21日に開催されたBillboardツアーのファイナル東京公演にて。10月からの開催が発表されていた<阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home ->に続いてのツアー開催となる。 今回のアコースティックツアーではホールツアーでの公演のない、広島や熊本、阿部真央の地元である大分での公演などを含む全7都市8公演が予定されている。ツアーチケットは6月21日 17:00〜FC1次先行がスタート。 また、阿部真央は15周年イヤーの締めくくりとして1月に開催した東京ガーデンシアター公演を納めた『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』を8月6日に発売する。こちらは6月27日までの予約で早期予約特典としてライブ音源CDがプレゼントされる。 <阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -> 2025/11/22(土) 広島・BLUE LIVE 広島2025/11/24(月・祝) 兵庫・神戸朝日ホール2025/11/28(金) 宮城・仙台darwin2025/11/30(日) 新潟・新潟LOTS2025/12/3(水) 大分・DRUM Be-02025/12/4(木) 大分・DRUM Be-02025/12/6(土) 熊本・B.9 V12025/12/19(金) 東京・草月ホール チケットFC1次先行受付開始中応募者・同行者ともに年額会員 / おひとり様2枚まで受付期間:6/21(土)17:00〜6/29(日)23:59当落発表・入金期間:7/3(木)18:00〜7/6(日)23:00https://tixplus.jp/feature/abemao_onmywayhome_add/ 【特設ページ】https://abemao.com/feature/AcousticTour2025 <阿部真央 ホールツアー2025 -On My Way Home-> 2025/10/11(土) 大阪・オリックス劇場2025/10/13(月祝) 福岡・福岡市民会館中ホール2025/10/18(土) 北海道・共済ホール2025/10/26(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール2025/11/3(月祝) 東京・LINE […]

The post 阿部真央、地元大分を含む全7都市アコースティックツアー開催決定 first appeared on BARKS.