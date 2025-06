Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントメディア<CEREMONY>が6月18日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。同イベントは、多種多様なアーティストを招聘し、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場として行われた次世代の祭典となるものだ。そのステージは先ごろ公開したオフィシャルレポートのとおり、対バンライブやフェスとも異なるさまざまな趣向が凝らされたものだった。そのステージ開幕を前に、会場のKアリーナで行われたのが、出演アーティストがファンやメディアの前で<CEREMONY>参加への思いを語る“GREEN CARPET”(グリーンカーペット)だ。 映画祭のレッドカーペットのように、この<CEREMONY>開催を祝い、高揚感を分かち合う特別な瞬間となるグリーンカーペットは、Mrs. GREEN APPLEのシンボルカラー“グリーン”で彩られた空間にMrs. GREEN APPLEをはじめ、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOの9組のアーティストが登場。グリーンカーペット観覧エリアに集まった600名を超える、思い思いにドレスアップしたファンからは歓声が上がった。 アーティストたちは色鮮やかな花々があしらわれた<CEREMONY>パネルの前で写真撮影に応じたほか、ファンとコミュニケーションを取りながら、メディアが構えるカメラの前でコメント。いつもとは一味違う、この日のための特別な衣装に特設グリーンカーペットが豪華アーティストによって彩られた。 華やかな衣装に身を包んだアーティストたちの表情はみな晴れやかで、この新たな歴史の始まりに立ち会える喜びを感じさせる。ファンもアーティストも含め、その場にいる全員がこれから始まる音楽の祭典に心を躍らせている様子が印象的だった。グリーンカーペットで実施されたインタビューを以下にお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ ■お互いの音楽やカルチャーを讃え合う■<CEREMONY>の前代未聞/唯一無二を語る 【Mrs. GREEN APPLE】 ──新しいエンタテインメントメディア<Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』>の立ち上げ発表から2ヶ月が経ちました。 準備期間もあったかと思いますが、初開催の本日を迎えて、どんなお気持ちですか? 大森:ついにこの日が来たんだなっていうのと、主催側ではあるんですけども、僕ら自身もすごくワクワクしていて、今日を楽しみにしてました。 ──グリーンカーペットの雰囲気はいかがですか? 本日の衣装のポイントは? 藤澤:すごく高揚感がありますね。各アーティストさんもすごく素敵な衣装を着られていて、すごい素敵な空間だなと思います。 大森:今日は僕は葉っぱなんですけど、若井は木。 若井:木です。 大森:藤澤はお花で。エデンの園みたいな3人揃って1枚の絵になるっていうのをすごく大事にしたいと思って制作してもらいました。 ──<CEREMONY>のテーマやコンセプトを教えてください。特に、プライズ(PRIZE)とはまた違う、 プレイズ(PRAISE)というスタイルには、どんな思いが込められていますか? 大森:少し緊張感があるというか格式高いかもですけど、決して受賞式とかではなくて、ナチュラルにそれぞれのお互いの音楽を楽しめる、そういう交流の場にしたいなと思っていたので、ファッションだったりいろんなエンタテインメントを交えながら、特に誰がどういうものを受賞して何がゴールがあるとかではなくて、お互いの文化にふれる1日にしたいなと思います。 ──こういうものにインスパイアされたみたいな発想の源はありますか? 大森:沢山あるよね。沢山いろんなイベント出させていただいたりとか、今年でいうと上半期に沢山海外に行かせていただいたので、そこで得た刺激だったりとか日常的にいろんなことに触れていく中で、こういうイベントが日本でできたらいいなという感覚でした。 ──<Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』>を立ち上げた背景には、どんな想いやきっかけがあったのでしょうか? 大森:そうですね、何がきっかけというよりかは楽曲を制作する中だったり、普段活動させていただくなかでもそうですし、いちリスナーとしても新たな交流の場があればいいなと、本当にふと直感で、何が特にというわけでなく日頃から感じていたので、実現できて嬉しいです。 ──<Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』>で今後見据えている展開があれば教えてください。 大森:本当に初めてなので、実際どういうふうになっていくか分からないんですけど、ただ、ゆくゆくはやっぱりCEREMONYに出たいっていろんな方に思ってもらえたりだとか、僕ら自身も<CEREMONY>というひとつの文化になるといいなと思います。なかなか日本でお互いがたたえ合ったりとか認め合うってすごく難しいと思うので、それぞれの多様な部分を、それぞれが認め合うっていうのを、綺麗事でもいいから、少しずつでも浸透させていければいいなと思ってます。 ──どんなイベントになったらいいですか? 若井:元貴が言ったように、お互いを褒めたたえ合ったりとか、お互いの音楽を尊重し合うそんな良い雰囲気のイベントにできたらいいなと思います。 ──本日のパフォーマンスや演出で、注目してほしいポイントはどんなところですか? 若井:音楽はもちろんなんですけど、やっぱりファッションだったりとかカルチャーだったりとか、そういう総合的なエンタテインメントとして楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。 大森:ライブイベントのセクションでは、アーティストの方々が円卓に座ってお互いのライブを見ることができるというのは、実はなかなか無いことなのでそういうところもすごく個人的には楽しみなところです。 […]

