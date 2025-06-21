¡Úµð¿Í¡Û±àÅÄ½ãµ¬¤¬£¶²ó£±°ÂÂÇ£°Éõ¡¡¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é·×£±£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£±¼ºÅÀ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡½µð¿Í¡Ê£²£±Æü¡¦¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡££¶²ó£¸£´µå¤òÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡¢ºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£²¡Á£´²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òµö¤·¤ÆÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é£µ²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤¿¡££¶²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÊá¼ÙÈô¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Í·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡±àÅÄ¤Ï¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢£³·³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤òÃ´¤¤£±£¹ÅÐÈÄ¤Ç£´¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£±£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ïº£·î£±£´Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤Ç¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤·¡¢£µ²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£µ£²¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ½é¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç£²·³Àï¤Ç¤Ï£²ÅÐÈÄÂ³¤±¤Æ¹¥Åê¤·¡¢·×£±£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£±¼ºÅÀ¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡±àÅÄ¡¡½ãµ¬¡Ê¤½¤Î¤À¡¦¤¢¤Ä¤¡Ë£²£°£°£µÇ¯£··î£·Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÂçÌî¾ë»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¹ºÐ¡£¾®³Ø£³Ç¯¤«¤éÂçÌî¾ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÂçÍøÃæ¤Ç¤ÏÆá²ÑÀî¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â¹Ã»Ò±à¤Ï½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¡££²£³Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ£°£±£¹¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£