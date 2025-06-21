¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½÷À¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤ë¡Ö½÷¡¹¤·¤¤ÂÖÅÙ¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¿©»ö¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡ÖÌÌÀÜ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¡×¤Ï¸ºÅÀÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À220Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½÷À¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤ë¡Ø½÷¡¹¤·¤¤ÂÖÅÙ¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¥â¥È¤ò¤È¤é¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÇËÜµ¤¤ò½Ð¤¹
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢¥â¥È¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¬¤á¤Ä¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿©¤¤°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤È¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿Í¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ï½÷À¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ç®¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÅ¹°÷¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤¹¤Î¤â¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö´ï¤Î¾®¤µ¤µ¡×¤ò»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡ÖÂç¤é¤«¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤âÍè¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤Ë¿»¤ë
¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¥¥â¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¥Í¥¿¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤â¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²áµî¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·¯¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤ÈÌµÆñ¤Ê²óÅú¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÀº¿À¤òËº¤ì¤¿¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¥²¥ó¥Ê¥ê¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÇºÙ¡¹¤ÈµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢½÷À¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÎÅ¹¤Ê¤é¥¯¡¼¥Ý¥ó»È¤¨¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢Æþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦
¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Æ¤«¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤´¤È¤¤Ç¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·é¤¯¤¢¤ë¤Ù¤ÃË¤¬°ìÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢°Õ³°¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃË¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿©»ö¤ò»Ä¤¹
¡ÖOL¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤È¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò»Ä¤¹¤Û¤É¤ÎºÙ¤«¤µ¤¬¡¢½÷¡¹¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¤¯¤é¤¤¡¢½÷À¤¬»Ä¤·¤¿Ê¬¤âÊ¿¤é¤²¤Æ¡¢¡Ö¿©»ö¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬ÃË¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È¡¢¿Í¤ÎÎÁÍý¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë
¡Ö¤¿¤«¤¬¿©»ö¤ÇÅÊ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤·¤¿¸À¤¤Êý¤Î¤»¤¤¤Ç¸í²ò¤ò¼õ¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£±ó²ó¤·¤ÊÉ½¸½¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¸ý¤¯¤ì¤è¡ª ²¶¤Î¤â¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë´ÖÀÜ¥¥¹¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡©¡×¡Ö¤É¤¦¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¬¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ä¤³¤¯´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤«¤éÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¶õµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤µ¤ó¤¶¤óÃíÊ¸¤òÌÂ¤¤¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤¹¤®¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡ÖÃË¤é¤·¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÃíÊ¸¤Ï¥º¥Ð¥Ã¤È·è¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹¤²¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤Ð¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¯¥è¥¯¥è¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¡¢¥Ê¥è¥Ê¥è¤Ê¤É¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤¤ÊÆ÷¤¤¡×¤òÉÒ´¶¤Ë¤«¤®¼è¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃË¤¿¤ë¤â¤Î½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×220Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö¥â¥È¤ò¤È¤é¤Ê¤¤ã¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÇËÜµ¤¤ò½Ð¤¹
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢¥â¥È¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¬¤á¤Ä¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿©¤¤°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤È¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿Í¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ï½÷À¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤¹¤Î¤â¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ö´ï¤Î¾®¤µ¤µ¡×¤ò»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡ÖÂç¤é¤«¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤âÍè¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¥È¡¼¥¯¤Ë¿»¤ë
¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¥¥â¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¥Í¥¿¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤â¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²áµî¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·¯¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤ÈÌµÆñ¤Ê²óÅú¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÀº¿À¤òËº¤ì¤¿¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¥²¥ó¥Ê¥ê¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÇºÙ¡¹¤ÈµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢½÷À¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÎÅ¹¤Ê¤é¥¯¡¼¥Ý¥ó»È¤¨¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢Æþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦
¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Æ¤«¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤´¤È¤¤Ç¥¯¥è¥¯¥è¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·é¤¯¤¢¤ë¤Ù¤ÃË¤¬°ìÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÅ¹¡¢°Õ³°¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃË¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿©»ö¤ò»Ä¤¹
¡ÖOL¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Á¥Þ¥Á¥Þ¤È¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò»Ä¤¹¤Û¤É¤ÎºÙ¤«¤µ¤¬¡¢½÷¡¹¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¤¯¤é¤¤¡¢½÷À¤¬»Ä¤·¤¿Ê¬¤âÊ¿¤é¤²¤Æ¡¢¡Ö¿©»ö¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬ÃË¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤È¡¢¿Í¤ÎÎÁÍý¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë
¡Ö¤¿¤«¤¬¿©»ö¤ÇÅÊ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¤·¤¿¸À¤¤Êý¤Î¤»¤¤¤Ç¸í²ò¤ò¼õ¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£±ó²ó¤·¤ÊÉ½¸½¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¸ý¤¯¤ì¤è¡ª ²¶¤Î¤â¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë´ÖÀÜ¥¥¹¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡©¡×¡Ö¤É¤¦¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¿¤¬¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ä¤³¤¯´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤â¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤«¤éÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¶õµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤µ¤ó¤¶¤óÃíÊ¸¤òÌÂ¤¤¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥½ÀÉÔÃÇ¤¹¤®¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡ÖÃË¤é¤·¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÃíÊ¸¤Ï¥º¥Ð¥Ã¤È·è¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹¤²¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁª¤Ð¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¯¥è¥¯¥è¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¡¢¥Ê¥è¥Ê¥è¤Ê¤É¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤¤ÊÆ÷¤¤¡×¤òÉÒ´¶¤Ë¤«¤®¼è¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÃË¤¿¤ë¤â¤Î½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶ Áï¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×220Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº