¡Úµð¿Í¡ÛÁýÅÄÎ¦¤¬£·²ó¤ËµÕÅ¾£³¥é¥óÊü¤Ä¡ª¡¡à»Õ¾¢á¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë
¡¡µð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£·²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢µÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é²¬ÅÄ¤¬£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤Ë¡£Æó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀÐÀî¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÁýÅÄÎ¦¤Ï¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦¹ÃÈåÌî¤Î£³ÅêÌÜ¡¦£±£³£·¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯¿¶¡£¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µÕÅ¾£³¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¤ò²ó¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶£±¤Ï¡¢£ÇÅÞ¤¬¸«¼é¤ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¡¢£Ç¥Ê¥¤¥ó¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÈô¤Ó½Ð¤·Âç´¿´î¡£ËÜÎÝ¤òÆ§¤ß¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ï¡¢à»Õ¾¢á¡¦ºäËÜ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£ºäËÜ¤ÏàÄï»Òá¤Î³èÌö¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£