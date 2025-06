赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」によるアリーナライブ『N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』の横浜公演の模様がWOWOWにて独占放送・配信されることが21日、発表された。あわせて、ライブの舞台裏に密着したドキュメンタリー番組、赤西と錦戸の過去ライブの模様が特集されることも発表された。赤西と錦戸による共同プロジェクト「N/A」は、2019年に始動し、2020年5月にハワイで初ライブ『RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI LIVE IN HAWAII 2020 "THE MEN IN THE ARENA"』を開催する予定だったが、コロナ禍によりやむなく中止。それから5年の月日が流れ、今年、ついにアリーナライブ『N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』、そしてハワイでのアフターパーティーの開催が決定した。

独占放送・配信されるのは、「N/A」の初のライブとして注目が集まる同公演より、6月22日の神奈川・ぴあアリーナMM公演2日目となる。さらに、ライブの舞台裏に密着したドキュメンタリー番組、赤西仁と錦戸亮の過去ライブの模様が3ヶ月連続で特集される。■『3カ月連続!赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集』9〜11月放送・配信【ラインナップ】・『赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』9月放送・配信※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり収録日:2025年6月22日収録場所:神奈川・ぴあアリーナMM・『Behind The Scenes − 赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』10月放送・配信※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり・『赤西仁 JIN AKANISHI "10th Anniversary Live 2023"』11月放送・配信※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり収録日:2023年7月2日収録場所:東京・国立代々木競技場 第一体育館・『錦戸亮 RYO NISHIKIDO LIVE 2021 "SHABBY"』11月放送・配信※放送・配信終了後〜1ヶ月間アーカイブ配信あり収録日:2021年12月18日収録場所:千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール