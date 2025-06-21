¡È¥»¥ó¥¹·Ï¡É¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî·ó¡¢·ÝÉ÷¤¬²õ¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×
¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî·ó¡Ê53¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0»þ48Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÉ÷¤ò²õ¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ë¤è¤ë³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡£Ìðºî¤Ï¡ÖÍÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥È¥«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¼ÌëÈÖÁÈ¡£¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾®ÌÚ¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÍÅÄ¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö°ì±þ¤Í¡¢¥»¥ó¥¹·Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤è¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ã¤Æ¡£¥»¥ó¥¹·Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¿¤âÁ´Éô¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥»¥ó¥¹·Ï²õ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ìÅÍß¤Ë¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÍÅÄ¤ÏÅö»þ¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀèÇÚ¤È¤«¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤À¤ªÁ°¤é¡¢Á´°÷¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ø¥³¥é¥³¥é¥³¥é¡ª¡Ù¤È¤«¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¤ÈÃÄÂÎ·Ý¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£¡ÖÀ¼¤âÄ¥¤é¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Ä¥¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ò¤È¸ÀÌÌÇò¤¤¤³¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£