ホビーサーチ、ガンプラ「HG 1/144 赤いガンダム」などBANDAI SPIRITSプラモデルの抽選販売実施中！ポケカ「ブラックボルト/ホワイトフレア」も対象
「HG 1/144 赤いガンダム」
通販サイト「ホビーサーチ」にて、BANDAI SPIRITSプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月22日まで。
今回抽選対象となる商品は、ガンプラより「HG 1/144 赤いガンダム」や「MG 1/100 RX-93 νガンダム Ver.Ka」「PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム」「HG 1/144 サイコ・ガンダムMk-II」などのほか、美少女プラモデル「30MS SIS-H00 セスティエ[カラーC]」が対象となっている。
またプラモデル商品以外にも、TCG「ポケモンカードゲーム」より拡張パック「ブラックボルト」「ホワイトフレア」も抽選販売の対象となっている。
なお本抽選販売に参加する場合には、ホビーサーチのユーザー登録が必要となり、応募制限として1家庭（1住所）毎に1アカウント、同一アカウントの疑いがあるアカウント、及び過去に停止履歴のあるユーザーは事前連絡無くアカウントを停止・削除する場合がある。
□ホビーサーチ「抽選販売」対象商品一覧
「MG 1/100 RX-93 νガンダム Ver.Ka」
「PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム」
「HG 1/144 サイコ・ガンダムMk-II」
「30MS SIS-H00 セスティエ[カラーC]」
「ポケモンカードゲーム 拡張パック ブラックボルト」
「ポケモンカードゲーム 拡張パック ホワイトフレア」
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