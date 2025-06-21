[6.21 J1第21節](ベススタ)

※16:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

MF 8 紺野和也

MF 15 秋野央樹

MF 22 藤本一輝

MF 25 北島祐二

MF 47 橋本悠

MF 88 松岡大起

FW 27 碓井聖生

控え

GK 31 村上昌謙

DF 3 奈良竜樹

DF 29 前嶋洋太

DF 77 志知孝明

MF 6 重見柾斗

MF 7 金森健志

MF 14 名古新太郎

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

監督

金明輝

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 田代琉我

DF 3 稲村隼翔

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 8 宮本英治

MF 11 ダニーロ・ゴメス

MF 19 星雄次

MF 30 奥村仁

MF 41 長谷川元希

FW 7 谷口海斗

控え

GK 1 藤田和輝

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 15 早川史哉

MF 6 秋山裕紀

MF 22 新井泰貴

MF 33 高木善朗

MF 46 笠井佳祐

FW 9 矢村健

FW 28 太田修介

監督

樹森大介