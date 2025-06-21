福岡vs新潟 スタメン発表
[6.21 J1第21節](ベススタ)
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 47 橋本悠
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 29 前嶋洋太
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 3 稲村隼翔
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 8 宮本英治
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 7 谷口海斗
控え
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 15 早川史哉
MF 6 秋山裕紀
MF 22 新井泰貴
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 9 矢村健
FW 28 太田修介
監督
樹森大介
※16:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 47 橋本悠
MF 88 松岡大起
FW 27 碓井聖生
控え
GK 31 村上昌謙
DF 3 奈良竜樹
DF 29 前嶋洋太
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 3 稲村隼翔
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 8 宮本英治
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 7 谷口海斗
控え
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 15 早川史哉
MF 6 秋山裕紀
MF 22 新井泰貴
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 9 矢村健
FW 28 太田修介
監督
樹森大介