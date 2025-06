ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2025年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年6月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが登場!

ポケモンたちがデザインされた、スクエアポーチやキューブ型プチポーチ、リュックなど全4種がラインナップされます。

ポケットモンスター スクエアポーチ One Scene Art

投入時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約14×3×14cm

種類:全4種(ピカチュウ&イーブイ・ピカチュウ&ニャオハ&ホゲータ&クワッス・ピカチュウ&メタモン・ピカチュウ)

柔らかな水彩タッチと風景が印象的なデザインのスクエア型ポーチ。

約14cm角の大きさなので、物もたっぷり入りそうです。

ポケットモンスター プラチナムザッカリュック〜ピカチュウ&カビゴン〜

投入時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約30×15×38cm

種類:全2種(イエロー、グレー)

フロントとポケット部分にポケモンたちをプリントしたクールなリュック。

イエローにはピカチュウ・マスカーニャ・ラウドボーン・ウェーニバル、グレーにはカビゴン・メタグロス・ボーマンダ・エルレイドがデザインされています。

ポケットモンスター キューブ型プチポーチ PoppingUp

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約8×8×8cm

種類:全6種(ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッス・ワッカネズミ・カヌチャン)

ころんとした形状がかわいい、キューブ型のカラフルなプチポーチ。

ピカチュウ・ニャオハ・ホゲータ・クワッス・ワッカネズミ・カヌチャンの6種がラインナップされます。

ポケットモンスター プラチナムザッカキャプテンピカチュウ帽子

投入時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約39×25×15cm

種類:全1種(キャプテンピカチュウ)

アニメ「ポケットモンスター」で大活躍中のキャプテンピカチュウがかぶっている帽子のデザインが再登場。

帽子はサイズ調節可能となっているため、親子でかぶって楽しめます。

キャプテンピカチュウになりきって遊べるプライズです。

実用的なポーチやリュック、キャプテンピカチュウになりきれる帽子などがセガプライズに登場。

2025年6月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

