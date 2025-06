ぬいぐるみや日用雑貨など、さまざまなキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「はなまるおばけ」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「はなまるおばけ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期:2025年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「サンリオキャラクター大賞2024」に初登場し、14位にランクインを果たした「はなまるおばけ」

頑張った人にハナマルをくれる、不思議でかわいいおばけのキャラクターです☆

そんなサンリオの「はなまるおばけ」グッズが、セガプライズに登場。

もこもこ素材のバッグとインテリアにもなるドームクッション、2つのグッズが全国のゲームセンターなどに投入されます!

はなまるおばけ プラチナムザッカもこもこバッグ

登場時期:2025年6月13日より順次

サイズ:全長約25×5×20cm

種類:全2種(ノーマル、にこにこ)

もこもこ素材でできた「はなまるおばけ」のバッグ。

「はなまるおばけ」のお顔デザインで、バッグ全体がキュートな表情です。

異なる表情の2種類展開で、どちらも手にしたくなる愛らしさ!

うしろには、赤色でロゴとはなまるマークが入っています☆

はなまるおばけ プレミアムドームクッション

登場時期:2025年6月27日より順次

サイズ:全長約30×30×20cm

種類:全2種(ノーマル、ウィンク)

「はなまるおばけ」のお顔をドームクッションで表現。

まっ白な丸いシルエットに、愛らしい瞳とうずまき模様のほっぺがポイントです。

お部屋に置くだけで、頑張った自分を毎日癒やしてくれそう。

もたれかかったり、お部屋のアクセントにしたり、色々な形で使えます!

真っ白ボディとまん丸ほっぺがかわいい「はなまるおばけ」のお顔をデザインしたプライズ。

セガプライズの「はなまるおばけ」グッズは、2025年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

