嵐の相葉雅紀が司会を務め、7月2日午後6時半から4時間半の生放送で放送される音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭 夏』に草なぎ剛が出演することが明らかとなった。約10年ぶりに『FNS歌謡祭』に凱旋(がいせん)する。長年『FNS歌謡祭』には欠かせないアーティストとして出演し続け、2005年から2014年まで当番組の司会を務めた草なぎが、およそ10年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに凱旋(がいせん)!オファーを受けたときの心境を聞かれた草なぎは、「最初はお断りしたんです。僕が1人で歌ってギターを弾く…無理だと思って」と当初の率直な思いを吐露。しかし、「『2024 FNS歌謡祭 第2夜』に出演した(香取)慎吾ちゃんが1人で歌っている姿を見てすごく感動した。いったんお断りしたけど、やれるだけやってみたいという気持ちが沸き起こって、頑張ってみようと思い出演を決断した」と振り返る。

今回披露する楽曲は草なぎが作詞作曲した『STAY WITH ME』。これまでファンミーティングでは披露されていた楽曲だが、地上波の音楽番組で披露するのは初めて。「すごく気に入っている楽曲。テレビでみなさんに聞いていただける素晴らしい機会をいただいて。これもまた大挑戦!弾き語りで披露したいと思っている」とコメント。続けて「『FNS歌謡祭』では何度も歌っていたし、司会もしていた。こうやって1人で呼んでいただくと全く違う世界になって緊張感も増している。でも、これまでの経験を自信に変えて、いちアーティストとして頑張りたい!」と意気込んだ。現在司会を務める相葉へは、「僕が司会をやっていたときは嵐のみんなに助けてもらった。今回は、相葉さんの温かい空気で、僕の緊張をほぐしてほしい」とお願いし、「一生懸命やりますので、当日、お会いできるのを楽しみにしています!」と期待を寄せた。【出演アーティスト】 ★追加解禁アーティストINIアイナ・ジ・エンドAqua Timez幾田りらEIKO & shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』AKB48XGELAIZA(池田エライザ)&TEAMORANGE RANGE香取慎吾★草なぎ剛CUTIE STREETCLASS SEVEN原因は自分にある。倖田來未郷ひろみこっちのけんとGENERATIONSSUPER BEAVERSuperflytimeleszDA PUMPTUBE×近藤真彦×織田哲郎東方神起Travis JapanTREASURE中島健人なにわ男子Number_iNiziUNEWSHANA氷川きよし日向坂46平手友梨奈FANTASTICSFRUITS ZIPPERBOYNEXTDOORME:I三浦大知Mrs. GREEN APPLEM!LKLE SSERAFIM(50音順)