¡ÖÍÕ·î¤¯¤ó¤È»°¸¶¤¯¤ó¤À¡ª¡×È¯Çä¤«¤é23Ç¯à¤È¤¥á¥âGSá¥À¥Ö¥ë²¦»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×
OP/ED³Ú¶Ê¤ÏàB'zá¤¬Ã´Åö ¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à
¡¡À¼Í¥¤ÎÎÐÀî¸÷¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éºîÉÊ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¸þ¤±Îø°¦¼ñÌ£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ëGirl's Side¡×¡ÊKONAMI¡Ë¤¬È¯Çä¤«¤é23¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¼õ¤±¡¢¼çÍ×¥¥ã¥é¤Î1¿ÍàÍÕ·î·¾á¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎÐÀî¤Ï¡Ö³§¤ó¤Êº£¤â¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡ÖÀèÆü»°¸¶Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë»°ÌÚ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µÇ°¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¼çÍ×¥¥ã¥é¤Îà»°¸¶¿§áÌò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿À¼Í¥¤Î»°ÌÚâÃ°ìÏº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎÐÀî¤Ï¡Öº£¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±À¤ÂåÆ±»Î´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÆ±¤¸1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»°ÌÚ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÕ·î¤¯¤ó¤È»°¸¶¤¯¤ó¤À¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ÄÍÕ·î¤¯¤ó¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤¥á¥âGS¤Ï»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡