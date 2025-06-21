「FISUワールドユニバーシティゲームズ」にユニバ女子日本代表が参戦…A代表経験の若手も招集

日本バスケットボール協会は6月20日、ドイツ・ラインルールにて開催される「FISUワールドユニバーシティゲームズ」に出場する女子ユニバ日本代表のメンバーを発表した。

ユニバ女子日本代のヘッドコーチを務めるのは、5月にシャンソン化粧品シャンソンVマジックの指揮官に就任した小笠原真人氏。また、「FIBA女子アジアカップ2025」に向けた中国遠征に参加していた朝比奈あずさ（筑波大学4年）や舘山萌菜（日立ハイテククーガーズ）など、若手の有望株12名が選手として招集されている。

大会は7月16日から27日にかけて開催され、日本はリトアニア、ブラジル、ハンガリーとのグループフェーズに臨む。ユニバ女子日本代表は、前回大会で2017年以来となる過去最高位タイの準優勝を飾り、今大会では悲願の初優勝を狙う。

大会、およびメンバーの詳細は以下のとおり。

■2025年度バスケットボール女子ユニバ日本代表選手 メンバー表



岡本美優（PF／179センチ／トヨタ自動車アンテロープス）



樋口鈴乃（PG／163センチ／日立ハイテク クーガーズ）



三浦舞華（SG／170センチ／トヨタ自動車アンテロープス）



田中平和（PF／180センチ／トヨタ自動車アンテロープス）



佐藤多伽子（SG／176センチ／プレステージ・インターナショナル アランマーレ）



舘山萌菜（SF／177センチ／日立ハイテク クーガーズ）



粟谷真帆（PF／182センチ／日立ハイテク クーガーズ）



山田葵（PG／167センチ／富士通レッドウェーブ）



藤澤夢叶（G／162センチ／山梨学院大学4年）



朝比奈あずさ（C／185センチ／筑波大学4年）



大脇晴（PF／178センチ／東京医療保健大学4年）



虛野夏海（SG／173センチ／東京医療保健大学2年）



※所属は2024年6月20日現在

■FISUワールドユニバーシティゲームズ



・日程



2025年7月16日（水）～27日（日）



7月18日（金）20：00（日本時間27：00） 日本 vs リトアニア



7月19日（土）14：30（日本時間21：30） 日本 vs ブラジル



7月20日（日）12：00（日本時間19：00） 日本 vs ハンガリー



7月22日（火） 準々決勝・順位決定戦



7月23日（水） 準決勝・順位決定戦



7月25日（金） 決勝・順位決定戦



・開催地



ドイツ・ラインルール



・予選グループフェーズ



【グループA】インド、フィンランド、アルゼンチン、チェコ



【グループB】チャイニーズ・タイペイ、ドイツ、アメリカ、ポーランド



【グループC】日本、リトアニア、ブラジル、ハンガリー