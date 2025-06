「FISUワールドユニバーシティゲームズ」にユニバ女子日本代表が参戦…A代表経験の若手も招集

日本バスケットボール協会は6月20日、ドイツ・ラインルールにて開催される「FISUワールドユニバーシティゲームズ」に出場する女子ユニバ日本代表のメンバーを発表した。

ユニバ女子日本代のヘッドコーチを務めるのは、5月にシャンソン化粧品シャンソンVマジックの指揮官に就任した小笠原真人氏。また、「FIBA女子アジアカップ2025」に向けた中国遠征に参加していた朝比奈あずさ(筑波大学4年)や舘山萌菜(日立ハイテククーガーズ)など、若手の有望株12名が選手として招集されている。

大会は7月16日から27日にかけて開催され、日本はリトアニア、ブラジル、ハンガリーとのグループフェーズに臨む。ユニバ女子日本代表は、前回大会で2017年以来となる過去最高位タイの準優勝を飾り、今大会では悲願の初優勝を狙う。

大会、およびメンバーの詳細は以下のとおり。

■2025年度バスケットボール女子ユニバ日本代表選手 メンバー表



岡本美優(PF/179センチ/トヨタ自動車アンテロープス)



樋口鈴乃(PG/163センチ/日立ハイテク クーガーズ)



三浦舞華(SG/170センチ/トヨタ自動車アンテロープス)



田中平和(PF/180センチ/トヨタ自動車アンテロープス)



佐藤多伽子(SG/176センチ/プレステージ・インターナショナル アランマーレ)



舘山萌菜(SF/177センチ/日立ハイテク クーガーズ)



粟谷真帆(PF/182センチ/日立ハイテク クーガーズ)



山田葵(PG/167センチ/富士通レッドウェーブ)



藤澤夢叶(G/162センチ/山梨学院大学4年)



朝比奈あずさ(C/185センチ/筑波大学4年)



大脇晴(PF/178センチ/東京医療保健大学4年)



虛野夏海(SG/173センチ/東京医療保健大学2年)



※所属は2024年6月20日現在

■FISUワールドユニバーシティゲームズ



・日程



2025年7月16日(水)~27日(日)



7月18日(金)20:00(日本時間27:00) 日本 vs リトアニア



7月19日(土)14:30(日本時間21:30) 日本 vs ブラジル



7月20日(日)12:00(日本時間19:00) 日本 vs ハンガリー



7月22日(火) 準々決勝・順位決定戦



7月23日(水) 準決勝・順位決定戦



7月25日(金) 決勝・順位決定戦



・開催地



ドイツ・ラインルール



・予選グループフェーズ



【グループA】インド、フィンランド、アルゼンチン、チェコ



【グループB】チャイニーズ・タイペイ、ドイツ、アメリカ、ポーランド



【グループC】日本、リトアニア、ブラジル、ハンガリー