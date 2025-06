ブルボンは、長崎県五島近海の海水で作られた“矢堅目の塩”を加え、キレのある味わいに仕立てた「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」などの“夏の塩スイーツフェア”商品4品を2025年6月24日(火)に期間限定で新発売します。

ブルボン「86g夏トリュフ塩ミルク」

発売日 :2025年6月24日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :86g(個装紙込み)

賞味期限:10カ月

※一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

ブルボンは、長崎県五島近海の海水で作られた“矢堅目の塩”を加え、キレのある味わいに仕立てた「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」などの“夏の塩スイーツフェア”商品4品を2025年6月24日(火)に期間限定で新発売!

塩味の後にまろやかさが広がる“矢堅目の塩”を練り込み、甘さを引き立たせすっきりとした味わいに仕立てたこの時期だけのおいしさです。

今回はブルボン「86g夏トリュフ塩ミルク」を紹介します!

ブルボン「86g夏トリュフ塩ミルク」が塩をきかせ後切れ良く仕立てたセンタークリームを閉じ込めたトリュフチョコレートです。

ホワイトパウダーとチョコレートが織りなす甘みを、キリッとした塩の味わいが引き締めるおいしさです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長崎県五島近海の海水で作られた“矢堅目の塩”使用!ブルボン「86g夏トリュフ塩ミルク」 appeared first on Dtimes.