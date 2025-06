【NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS】 6月21日配信 配信媒体: Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月21日の配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS」内でPREMIUM MASTERLINE「ケイブ・トロール」を公開した。本稿では同社ショールーム内で行なわれた特別展示会よりスタチューの実物を撮り下ろしで紹介する。

「ケイブ・トロール」は「ロード・オブ・ザ・リング」に登場したトロールの一種。皮膚は青みがかったグレーで彩色されており、ごつごつと強靱そうな造形が際立つ。巨大なハンマーを振り下ろし粉砕されるがれきの造形も細やかで、みっちりと密度を感じさせる筋肉の造形も相まって凶悪な風体だ。

そばにはゴブリンも立っており、荒ぶるサウロンの手先らしく鎧や腰巻きのウェザリングも丁寧に行なわれている。乾いてしなびたり、ひび割れたりした皮膚の造形と荒々しく鍛造された金属を思わせる彩色のコントラストが美しい。

展示全景

さらに驚くべきは、これが四方60センチ以上ある台座の上に造形されていることだ。ドワーフのモリアを表現した台座は重量感があり、しっかりとトロールが踏みしめている。手に入れれば一生ものの宝物になるだろう。

みずみずしい目の潤みや口内の質感

モリアを表現した台座

ゴブリンは兜の中も造形

凶暴な顔を細やかに再現している

ハンマーが振り下ろされ砕けた地面

古めかしい武器や小物も添えられている

とげとげしい首輪もしっかりと造形

大口を開けて咆哮する姿

(C) New Line Productions. Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING and the names of the characters, items, events and places therin are TM of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under livense to New Line Productions. Inc.(s25)