クラブW杯グループステージ第2戦でフラメンゴと対戦し、1-3の敗戦を喫したチェルシー。ペドロ・ネトのゴールで先制には成功したが、逆転を許してしまった。



この試合の勝敗に大きな影響を与えたのはニコラス・ジャクソンの退場だろう。1-2で負けている64分にジャクソンはピッチに投入されたが、わずか4分後に足の裏で相手を踏みつけるような形で一発レッドの判定を受けた。



逆転を目指すために投入されたジャクソンだったが、結果的にチームを数的不利の状態にしてしまった。リーグ終盤でCL出場権争いの佳境を迎えた第36節のニューカッスル戦での一発レッドを受けたジャクソン。この試合でも軽率なレッドカードをもらってしまったジャクソンをチェルシーOBのジョン・オビ・ミケルは痛烈に批判した。





