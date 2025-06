「逃走した牛を追いかけるカウボーイ」や「助手席に巨大な牛」など、普段お目にかかることがない光景が度々目撃されるアメリカの高速道路。

Cowboy wrangles loose cow on busy highway | USA TODAY(YouTube)

https://youtu.be/Sc0etX-Oq_U



▲「逃走した牛を追いかけるカウボーイ」の動画

Car with giant bull as passenger pulled over by Nebraska police(YouTube)

https://youtu.be/yIR3NU3P_bU





▲「助手席に巨大な牛」の動画

日本の高速道路でも「普段お目にかかることがない光景」が話題になることがあります。



https://x.com/Toshisan40/status/1927115105373671652

高速道路で目撃される→SNSで話題になるという流れが確立しているのが、成田ゆめ牧場の移動販売車「ゆめこちゃんのキッチンカー」です。

同牧場のキッチンカー担当者に話を聞いたところ、「キッチンカー導入前はテント・ブース出店をしていましたが徐々にキッチンカー限定のイベントが多くなり、弊社でもキッチンカーを作ろうという話になりました。普通のキッチンカーを作っても面白くないので何か良いアイデアはないかと考えていたところ、たまたま目の前にゆめこちゃんのぬいぐるみがあり、これがそのままキッチンカーになったら面白いかも? と社長に提案したところ採用され制作業者さんと試行錯誤しながら2年の歳月をかけて作り上げました」という経緯で「ゆめこちゃんのキッチンカー」を制作したということです。

SNSで話題になった後には「取材や“イベントに出店しませんか?”といったお問い合わせを多くいただいております」といいます。

ゆめこちゃんのキッチンカーの1日に密着!(YouTube)

https://youtu.be/7pX4PVaAKnU



成田ゆめ牧場と出店先の間を移動中の高速道路などで目撃されることが多い「ゆめこちゃんのキッチンカー」ですが、「土日を中心に、月に8日〜10日ほど出店しております。千葉県、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県がメインの出店エリアになります。Jリーグですと横浜Fマリノスさん、鹿島アントラーズさん、東京ヴェルディさんに出店させて頂いております。また関東各地の動物関連のイベントにも多く出店しております」とのこと。

東北や関西のイベントなどからも出店依頼があるそうですが、実際には栃木県北部が出店先としては一番遠かった場所になるそうです。「キッチンカーのサイズがサイズなので宿泊を伴う出店は難しく、日帰りで行ける中だとやはり関東一円が限界かなと思います」とも話してくれました。

「高速道路を利用して移動することが多く、パーキングエリアに停車していると“写真を撮ってもよいでしょうか?”とお声がけ頂いたり、トイレから戻るとキッチンカーの周りが人だかりになっていたりする事もあります。移動中に手を振ってくださる方もおり、大変うれしく思っております」といったエピソードも豊富にあるそうです。

「ゆめこちゃんのキッチンカー」に会える場所と日時は、公式サイトで公開されている出店スケジュールで確認することができます。

ゆめこちゃんのキッチンカー

https://www.yumebokujo.com/?p=16736[リンク]

※画像提供:成田ゆめ牧場

(執筆者: 6PAC)