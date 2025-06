REAL AKIBA BOYZが、9月24日(水)に1stフルアルバム『ぼくらのマスターピース』をリリースすることが決定した。 REAL AKIBA BOYZは”レペゼン秋葉原”を謳うヲタクダンサーチーム。2024年には初の日本武道館ワンマンを開催し、これまでにもフランスやブラジル、シンガポール、中国など海外イベントへ出演するなど国内外で人気を拡大しつつある。 そんな中でのリリースとなるアルバムのタイトルは、10月4日(土)に東京体育館で開催される自身最大規模のワンマンライブタイトルと同じものを採用。今作アルバムを引っ提げ、ライブ当日は東京体育館を踊りまくり、歌い散らし、走り回る。 REAL AKIBA BOYZ自身が歌う楽曲も収録された今作は、今回のアルバムのために制作されるアルバム限定グッズ付き豪華盤となる完全生産限定盤、ミュージックビデオ含む特典映像を収録したBDを同梱した初回生産限定盤、そして通常盤の3形態でのリリース。今後も特典内容や収録楽曲情報など随時発表予定だ。 ◆ ◆ ◆ ■マロン コメント4度目のメジャーデビューを果たした僕達が、初めてのフルアルバムを出します!ダンサーが音源を出すというのは例が少なく、難しい立場ではありましたが、支えてくれる多くの仲間のおかげで、ついに今作『ぼくらのマスターピース』を出すことができます!REAL AKIBA BANDによる楽曲やアニソンタイアップソング、オリジナルソングなど僕達の武道館までの軌跡とこれからの未来が詰まった渾身のアルバムとなっています!お楽しみに!! ◆ ◆ ◆ なお、6月15日(日)に配信リリースされたばかりの最新楽曲「底辺ディスコ」は、メンバーのマロンも作詞を手掛ける、「上を見上げる存在」の気持ちを歌詞に乗せたディスコナンバー。これまで、数あるアニソンに乗せてダンス・パフォーマンスを繰り広げてきたREAL AKIBA BOYZのメンバー自身がボーカルを担当し、彼らだからこそ発信できる「オタク代表」としてのグルーヴとパッションが盛り込まれている。 さらにREAL AKIBA BOYZのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、「底辺ディスコ」のMVも公開中。コミカルな楽曲ながらも実力派ダンスチームとしてのパフォーマンスが遺憾なく発揮されている映像をチェックしてほしい。 リリース情報 ■1st Full Album『ぼくらのマスターピース』2025年9月24日(水) 発売予約はこちら:https://rab.lnk.to/250924AL 【発売形態・商品仕様・品番・価格】・完全生産限定盤(CD+Goods) / 品番:VVCL-2790〜2791 / 価格:8,800円(税込) ☆本アルバム限定特典となるグッズを同梱した豪華盤! ・初回生産限定盤(CD+BD) / 品番:VVCL-2792〜2793 / 価格:5,500円(税込) ☆MUSIC VIDEOを含む特典映像を収録したBDを同梱! ・通常盤(CD) / 品番:VVCL-2794 / 価格:3,300円(税込) ■デジタルシングル「底辺ディスコ」https://rab.lnk.to/TeihenDisco <REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE〜 ぼくらのマスターピース 〜> 2025年10月4日(土)東京体育館 ▼チケット申込受付中!受付 URL: https://l-tike.com/rab/ ■チケット種別_疂欷鄒淵船吋奪函拭110,000(税込)★観覧について・入場最優先・過保護席エリア(A/Bいずれか購入時に選択)での観覧★特典・リハーサル見学権・終演後お礼動画配布(終演後配布)・オンライン打ち上げ参加権(後日開催)・RABメンバー打ち上げ模様の配信視聴権(後日開催)・限定Tシャツ・スペシャルアクリルブロック・体育館開催記念座布団・メンバー全員のサイン色紙(1枚) ⇒ 特典は当日お渡し予定です。お問い合わせ:info@meteora-st.jp […]

