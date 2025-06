【NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS】 6月21日配信 配信媒体: Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月21日の配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS」内で、PREMIUM MASTERLINEの「LTLX-7000」を公開した。こちらの記事では、同社ショールーム内で行われた特別展示会より、実物の撮り下ろしでご紹介する。

こちらは、サンボーンジャパンが運営するスマートフォン向けゲームの「ドールズフロントライン」に登場するショットガンのLTLX-7000を1/4スケールのスタチューとして立体化したものだ。今回は、ゲーム内での姿をそのままのスタイルで再現している。

こちらがLTLX-7000の全景だ

一本だけアホ毛がくるりと飛び出した透明感のある淡い水色の髪と、透き通るような白い素肌、そして印象的な赤い瞳などキャラクターの特徴を見事に捉えた仕上がりになっている。頭に付けたアクセサリー類もパーツごとに微妙な色分けがされており、丁寧に作りこまれているのがわかる。

LTLX-7000が身に付けているスーツは、戦闘向きに見える部分もあれば胸元辺りは若干セクシーなスタイルになっているなど、ギャップがあって面白い。腕の部分にはクリアパーツが採用されており、透明感のある見た目になっている。

髪の一部は白いポイントカラーが入れられている

イラストがそのまま飛び出してきたかのような繊細さだ

胸の大きさを強調したようなスタイルになっている

スーツの下半身部分は硬質な見た目だ

LTLX-7000の両脇を固めるように配置された装備も再現されている。こちらは割と重量感のありそうな見た目になっているが、台座部分のデザインをうまく活かして違和感が無いように仕上げられている。台座も瓦礫が並んだようなジオラマ感があり、原作のイメージを拡張したような仕上がりだ。

両脇の装備も細かく再現されている

まるで翼が生えているかのようだ

防御力も高そうな見た目だ

瓦礫の上に立っているような見た目の台座部分

こちらは背中側から見たところ

(C) SUNBORN Information Technology Co., Ltd. All rights Reserved.