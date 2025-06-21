¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤¬7»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë27¹æ¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡¡4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÈÀ®ÀÓ¤â¾å¾º
¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º5-3¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬7»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö14Æü¤«¤éº£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÅ¥¾Â6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤ÏÆ±14Æü¤Ë26¹æ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Àï¤Ç23ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ14»°¿¶¤ÈÂÇËÀ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢6Ï¢ÇÔÁ°¤Ë.392¤À¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤Ï.366¤Ë²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Ï¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¡£ÀèÈ¯¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Âè1ÂÇÀÊ¡¢½éµå¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÊü¤ÁËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¸åÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢Æ±ÅÀ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Î3²óÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¿ûÌîÅê¼ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î6µåÌÜ¡¢´Å¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¿¶¤êÈ´¤±¦Ãæ´Ö¤ËÃåÃÆ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¡£¿Í·Á¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¤Î¤¾¤¯S¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óµé¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï½ªÈ×8²ó¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤ÏÂÇÎ¨.371¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢61ÂÇÅÀ¡¢OPS1.207¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£27¹æ¤òÊü¤Á¥á¥¸¥ã¡¼1°Ì¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤È2ËÜº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£