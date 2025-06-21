Íò¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¿ÍÀ¸¤òºÌ¤êÂ³¤±¤ë¡¡¡ÖLove so sweet¡×2²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡¢¿§êô¤»¤Ê¤¤¡Ø²ÖÃË¡Ù¥½¥ó¥°¤Îµ±¤
¡¡Íò¤Î¡ÖLove so sweet¡×¤¬¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê6·î11ÆüÈ¯É½¡Ë¤Ë¤Æ½µ´ÖºÆÀ¸¿ô110Ëü7974²ó¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÍò¡ÖLove so sweet¡×¤Ê¤É°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø²ÖÃË¡Ù¥½¥ó¥°¡Ë
¡¡¤¢¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤È¤¤á¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖLove so sweet¡×¤Ï¡¢2020Ç¯12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØThis is Íò LIVE 2020.12.31¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±Íò¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¤«¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡2007Ç¯2·î¤ËÍò¤Î18th¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖLove so sweet¡×¡£¾¾ËÜ½á¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ê¥ê¥¿ー¥ó¥º¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¥é¥Ö¥½ー¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ä°¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TVer¤Ë¤Æ6·î6Æü¤è¤ê¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡¢6·î7Æü¤è¤ê¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò2¡Ê¥ê¥¿ー¥ó¥º¡Ë¡Ù¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Ï¡¢ÃæÎ®²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎËÒÌî¤Ä¤¯¤·¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤¬¡¢¾åÎ®³¬µéÀ¸¤Þ¤ì¤¬½¸¤Þ¤ë¹â¹»¤Ø¤ÈÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë³Êº¹³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÌÜÎ©¤¿¤Ì¤è¤¦¤Ë¹â¹»À¸³è¤ò¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ä¤¯¤·¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢³Ø±à¤òµí¼ª¤ë¸æÁâ»Ê¥°¥ëー¥×¡ÖF4¡×¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ä¤¯¤·¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ±é¤¸¤ëF4¤Î¥êー¥Àー¡¦Æ»ÌÀ»û»Ê¤È¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¡£²¶ÍÍ¥¿¥¤¥×¤ÊÆ»ÌÀ»û¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤·¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¡£Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤¤Ä¤¯¤·¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ»ÌÀ»û¤Ë¶þ¤·¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤µ¡¢¤È¤¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤Ë¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖLove so sweet¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿À¤Âå¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¡×¤¬ÁÉ¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¿»Æ©¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¡¢Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤¤Ã¤ÈÍò¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢¾¯½÷Ì¡²è¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤È¸«»ö¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¯»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£2²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖLove so sweet¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ1ºîÌÜ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWISH¡×¡¢±Ç²è¡Ø²Ö¤è¤êÃË»ÒF¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖOne Love¡×¤âÊÂ¤ó¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íò¤Î¡Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ôTOP20ºîÉÊ¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡¡Ò³¹¤Ë°¦¤Î²Î Î®¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¡¿¿Í¡¹¤Ï ´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¦¡Ó¤Î¥µ¥Ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖWISH¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬10·î´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¶Ê¡£¿ÍÈ©Îø¤·¤¤µ¨Àá¤ËÆ°¤½Ð¤¹Îø¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÒÉ´Ç¯Àè¤â °¦¤òÀÀ¤¦¤è ·¯¤ÏËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤µ¡¿¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë ¤¿¤À¿®¤¸¤Æ¤ë Æ±¤¸»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¤ò¹ï¤à¿Í¤Ø¡Ó¤È²Î¤¦¡ÖOne Love¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤·¤ÈÆ»ÌÀ»û¤¬±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¼°¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿Í¤¬¿Í¤ò°¦¤·¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢Íò¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤òÊç¤é¤»¤ëÆü¡¹¡£ÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿´î¤Ó¤«¤é¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤Ø¡Ä¡Ä¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍò¡ß¡Ø²ÖÃË¡Ù¥½¥ó¥°¤¬´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢¨1¡§https://www.oricon.co.jp/prof/253626/rank/st/
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë