【NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS】 6月21日配信 配信媒体: Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月21日の配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS」内で、CONCEPT MASTERLINEの「レーゲンスブルク」を公開した。こちらの記事では、同社ショールーム内で行われた特別展示会より、実物の撮り下ろしでご紹介する。

こちらの「レーゲンスブルク」は、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する鉄血所属のM級軽巡洋艦レーゲンスブルクを1/6スケールでスタチュー化したものだ。レギュラー版はレーゲンスブルク単体でも購入できるほか、最上位版には艤装のレジーナが付属する予定だ。

こちらがレーゲンスブルクの全景だ

今回スタチュー化されたレーゲンスブルクは、公式で描かれていた立ち絵のポーズをそっくりそのままの姿で再現したような姿になっている。水色の長い髪が横風で煽られているようなところや、片手で鋭くツメを立てているようなポーズ、そしてコウモリの翼のように横に大きく広げたマントなど、イメージ通りの見た目に仕上げられている。

このスタチューの見どころはいくつかあるのだが、実は最も注目して欲しいポイントが塗装だ。フィギュアとは異なり、スタチューではLEDを仕込んで光らせるといったギミックも搭載できる。だが、こちらの作品ではあえて熱源の照り返しを塗装で表現しているのだ。そのため立体作品ではあるが、二次元のアート作品のような魅力的な見た目に仕上げられているのである。

ゲーム内の姿でスタチュー化されている

いろいろな角度から見られるのも立体作品ならではの楽しいところだ

しなやかに流れる髪や頭に付けた装備品など、細部もしっかりと作りこまれている

衣装はかなりセクシーなスタイルだ

美しいボディラインもよくわかる

こちらで展示されていたのは、レーゲンスブルクと艤装のレジーナが付属したものだが、一体化しているように見えてベースはそれぞれ別になっている。ドラゴンのような見た目をしたレジーナも、本体を上回るほどの大きさでインパクトがある。また、全体的にメカっぽい作りになっているところも、スタチューらしい魅力が出ている印象だ。

炎のようなベース部分とその影響で赤く染まっている照り返しなど、塗装もかなり凝っている

ベースは一体化しているように見えるが、それぞれ独立している

今にも炎を吐き出しそうなレジーナ

艤装のほうが主役よりもかなり大きめのサイズになっている

メカっぽい作りになっているところも魅力だ

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.