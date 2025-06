【NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS】 6月21日配信 配信媒体: Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月21日の配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIV: THE BRIDGES BETWEEN WORLDS」内で、REAL ELITE MASTERLINEの「ヴォルデモート」を公開した。こちらの記事では、同社ショールーム内で行われた特別展示会より、実物の撮り下ろしでご紹介する。

こちらの「ヴォルデモート」は、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する最大最強の敵であるヴォルデモート卿を、1/3スケールのスタチューで再現したものだ。悪役らしく全身に負のオーラを纏ったかのような雰囲気が漂っており、迫力のある作品に仕上がっている。

こちらがヴォルデモートの全景だ

ゲームやアニメなどの架空の作品とは少し異なり、実写映画に出てくる人間が演じるキャラクターのスタチュー化は、実はペインターの腕の見せ所でもある。こちらのヴォルデモートも、肌の凹凸や血管、手の節々や手のひらなど、絶妙な青味と赤みが調和しているようなリアルな表現になっている。

このヴォルデモートの周りにはナギニがいるが、まるで剥製のようなリアルさだ。鱗の作りや光りが当たったときの照り方など、爬虫類ならではの見た目がしっかり再現されている。実写映画ならではのリアルな素肌感と爬虫類っぽい質感の違いを、同時に楽しめるというところもこちらの作品ならではだ。

青白い顔をしたヴォルデモート。まるで作中の中に入って目の前で見ているかのようだ

肌の色合いだけではなく、凹凸や血管が透けて見えるところなども表現されている

指だけ見てもそのリアルさがわかる

呪文を唱えているようなポーズも素晴らしい

ヴォルデモートの回りには、ナギニが寄り添っている

ヴォルデモートの衣装も、細かなしわの再現や繊細な彩色が施されている

台座部分も凝った作りになっており、金の装飾に加えてヴォルデモート卿の従者であるデスイーターの仮面が付けられている。また、台座の背面側には“秘密の部屋”内のサラザール・スリザリンの石像が付けられており、こちらもファンなら嬉しい仕様だ。

ナギニも生々しい

ヴォルデモートの体に巻き付いている

台座に付けられているデスイーターは、1体1体マスクのデザインが異なっている

背面側には秘密の部屋のサラザール・スリザリンの石像が再現されている

(C) WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C)& TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C)& TM WBEI. Publishing Right (C)JKR. (s25)