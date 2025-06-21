¡Ú´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¡Û°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÆüÌîÌ¤Íè¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¡¡°úÂà¥°¥Ã¥º¤Ï13Ëü±ß¤ÇÍî»¥¡ª
¡¡20Æü¤ËÅÅ·â°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÆüÌîÌ¤Íè¡Ê32¡áÆàÎÉ¡¦114´ü¡Ë¤¬¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó³«»ÏÁ°¤ËÆüÌî¤Ï¡ÖÀèÆü°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î7Ç¯´Ö¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÎé¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆüÌî¤Î°úÂà¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾Á°¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìËÜ²¼ÂÌ¤Ê¤É¤ò½ÐÉÊ¡£1000±ß¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡È1Ëü¡É¡¢¡È2Ëü¡É¤ÈËüÃ±°Ì¤ÇÆþ»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¼¤¬¤ä¤à¤È¡¢ÆüÌî¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç½ÐÉÊ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¾ìÆâ¤ÏÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÆþ»¥¤Î¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë13Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£