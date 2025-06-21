　RB大宮アルディージャは20日、FW杉本健勇の3Dフィギュアを同日からオフィシャルオンラインストアで受注販売すると発表した。Jリーグ通算400試合出場達成を記念した特別企画となる。

　3Dフィギュアのサイズ(高さ)は10cm、15cm、23cmの3種類あり、価格はそれぞれ1万3200円(税込)、3万3000円(税込)、11万円(税込)。販売期間は6月20日(金)18時から7月14日(月)1時59分までとなり、商品が届くのは9月上旬から中旬頃の予定となっている。