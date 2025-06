箭内夢菜のデビュー曲「つないで」のミュージック・ビデオが公開となった。公開された6月21日は箭内夢菜の25歳の誕生日だ。 「つないで」は、6月4日に配信リリースされた楽曲で、箭内夢菜にとって歌手デビューとなる初のリリース作品だ。ソフトなウィスパーヴォイスで包み込むように歌われる応援ソングで、優しさと温もりに満ちた歌詞と切なくもあたたかなメロディが、日々の中で困難や選択に向き合う人々の背中をそっと押してくれるといった内容となっている。 公開されたミュージック・ビデオは、箭内夢菜の原点である地元・福島県郡山市で撮影された。家族との思い出が詰まった猪苗代湖や、幼少期によく遊んだ公園など、ゆかりのあるロケーションで構成されており、ふるさとへの愛情と未来への希望を繋ぐ作品に仕上がっている。特に、雪が舞う湖畔で歌うシーンは印象的で、撮影時に突如吹雪が舞うという奇跡的なタイミングで行われたという。また、ミュージック・ビデオには本人の愛犬「ちゃむ」も登場しており、アニメーション版MVとのリンクを感じさせるギミックも忍ばせてある。 箭内は、「この楽曲は、観た後にほっとした感動と勇気が湧いてくる、そんな素敵な応援ムービー」と語り、「様々な困難や岐路に立ち向かう人たちの支えになれば」との思いを込めている。 ◆ ◆ ◆ 初めて聴いた時、素敵なメロディーと優しさが溢れる歌詞に、一瞬で心が温かくなりました。こんなに素敵な曲を、私の声に合わせて作詞・作曲してくださり、本当に嬉しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。レコーディング当日は、かなり緊張するかなと思っていましたが、この優しくて温かいメロディーと歌詞に引っ張られて、自然と感情がこもりました。 最初は自分の声の出し方や歌い方に迷いがありましたが、作曲してくださった音楽プロデューサーの方からアドバイスをいただき、優しく歌うようにしたら、この曲と自分の声がマッチして、「これだ..!」となったのを覚えています。 完成したアニメーションver.のMVを見させていただいた時、どこか切ない、でも心に寄り添ってくれる温かい歌詞とアニメーションが重なっていて、胸が熱くなり涙が止まりませんでした。アニメーションでこんなに繊細な表情を表現できることに感動して、見入ってしまいました。 私が出演させていただいているMVは、すべて私の地元・郡山での撮影だったので、とてもリラックスできました。特に印象的だったのは、雪の中で歌っているシーンです。撮影時はまだ冬だったので、猪苗代湖は雪が積もっていたのですが、歌い始める瞬間、急に吹雪になるという不思議な現象の中で撮影しました。そのお陰でより気持ちも高まった良いシーンだと思います。 そして実は、私の愛犬「ちゃむ」も登場しているんです!私がよく家族で遊びに行っていた、池田公園でのシーンで登場しているので、ぜひ見つけてみてください。 まずは、聴いてくださった皆さん本当にありがとうございます。この「つないで」という曲は、観た後にほっとした感動と勇気が湧いてくる、そんな素敵な応援ムービーだと思います。様々な困難や、岐路に立ち向かう人たちの支えに少しでもなれば嬉しいです。 ぜひ、たくさん聴いてください。 箭内夢菜 ◆ ◆ ◆ 配信シングル「つないで」 配信:https://YumenaYanai.lnk.to/tsunaide 公式HP:https://irving.co.jp/talents/yumena-yanai/YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCYkbxjS_T0LBshHwfEjm7rAInstagram:https://www.instagram.com/yumenayanai_official/

