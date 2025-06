HEY-SMITHの全国ツアー<WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR>と<HAZIMAZA EXTRA SHOW>の対バンが発表された。 <WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR>は、9月17日KT Zepp Yokohamaを皮切りに、10月10日柏PALOOZAまで10公演で開催。 対バン相手には、ツアータイトルの通りCAFFEINE BOMBに新たに所属となったOwL・THE CHERRY COKE$、そして現在サポートトロンボーンとして参加している”UME”が所属するバンド・Kill Lincoln(U.S)の参戦が決定した。 さらに、10月21日にZepp Hanedaにて開催するHEY-SMITH主催の<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>の前哨戦とも言える<HAZIMAZA EXTRA SHOW>には、2024年にUSツアーで交流を深めたBallyhoo!(U.S)・Mad Caddies(U.S)の出演が決定した。 どちらもチケットオフィシャル2次先行もスタートしている。2次先行受付期間は6月29日まで。 <WELCOME “TWO” CAFFEINE BOMB TOUR> ▼9月17日(水) KT Zepp Yokohama OPEN17:30/START18:30 w/OwL ▼9月24日(水) 福岡BEAT STATION OPEN17:30/START18:30 w/OwL ▼9月26日(金) 高松オリーブホール OPEN17:30/START18:30 w/OwL ▼9月27日(土) 広島LIVE VANQUISH OPEN17:30/START18:30 w/OwL ▼9月29日(月) 名古屋DIAMOND HALL OPEN17:30/START18:30 w/THE CHERRY COKE$ ▼10月1日(水) 京都MUSE OPEN18:00/START18:30 w/THE CHERRY COKE$ ▼10月2日(木) 岐阜club-G OPEN17:30/START18:30 w/THE […]

