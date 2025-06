〈食べログ3.5以下のうまい店〉中目黒で飲み放題付き3,500円!? ボリューム満点のホルモンが最強コスパで楽しめる焼肉店！

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・中目黒の焼肉店を教えてもらった。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんがリーズナブルな価格に驚いた、少数精鋭・中目黒のハイコスパホルモン店を紹介。

教えてくれた人

小関尚紀

焼肉作家。通称:YAKINIQ。お肉博士1級。MBA(経営学修士)。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』(2022年3月終了)の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』(ダイヤモンド社)、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』(KADOKAWA)、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか?』(サンマーク出版)。

価格がお手頃! 中目黒の隠れ家店

呑んべえにはたまらない「炭火焼肉オールスターズホルモンとんぼ」

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

隠れ家感を意識し、あえて暖簾に店名を入れず看板も出していない。目印はトンボが描かれた提灯

中目黒駅から徒歩5分。目黒川を越えてすぐの裏路地に古くからあった印刷所をリノベーションした黒塗りの建物。ここが「炭火焼肉オールスターズホルモンとんぼ」。食べログの点数は2025年6月時点で3.41だが、平日は40代前後の大人層、週末は家族連れ中心に連日賑わっており、口コミにも「通いたい」の声が多数。今後ますますリピーターが増えていきそうな注目店だ。

小関さん

桜の季節、中目黒の花見終わりにサクッといける居酒屋感覚のお店を探していたのがきっかけです。牛も豚も鶏も(実は馬も)ホルモンが新鮮に食べられる正に店名の通り、ホルモンオールスターズの「とんぼ」。店長は、熟成肉で有名な「エイジング・ビーフ」の創業メンバーながら、ホルモンでお客さんの満足度を高めたいという思いも魅力。

1階はカウンター席もあり一人でも気軽に立ち寄れる

大きなガラス戸から中が見えるオープンな外観に、古い木の柱や天井を活かしつつ、清潔感があってスタイリッシュな店内。

1階がカウンターとテーブル席、2階はテーブル席で個室もある。

2階はより古民家の雰囲気が感じられリラックスできる 写真:お店から

小関さん

目黒川から一本入った路地に佇むお店で、中目黒駅から徒歩5分の駅近。2階建ての古民家をリノベーションしており、内装もスタイリッシュ、2階席はゆっくりできます。二次元コードでのオーダーはスムーズで使い勝手がとても良いです。

個室は6名程度まで利用でき、ペット連れも可。予約は電話にて問い合わせを

全国各地から“理想のホルモン”を買い付け

「焼肉は結局コスパだと思うんです。安くておいしいものを出すために、卸業者さんといい関係を築き、少人数のスタッフで人件費を抑えるなど、いろいろ工夫しています」と話すのは、店長の田尻さん。

運営会社の社員として黒毛和牛の熟成肉専門店「エイジング・ビーフ」の創業に携わり、10年間正肉を扱ってきたが、新たなステップとしてホルモンに進出。系列の新業態として2020年に同店がオープンし、仕入れから運営まで任されている。

銘柄や人気の部位に固執せず、安く仕入れておいしく提供することを優先

肉の業界でのキャリアはあるものの、正肉と内臓では得意とする業者が異なるため、全国各地に問い合わせて仕入れ先を探すところからスタート。どの部位はどの程度脂を残してほしいなど細部まですり合わせを行い、自身がおいしいと思うホルモンの仕様に作ってもらったものを仕入れていると言う。

「銘柄にはこだわりませんが、仕入れの基準は僕が好きなものとお客様の一口目の表情ですね。おいしいかどうかは言葉より顔に出ますから。また、人気の部位ばかりを求めず、業者さんにとっての“困りもの”もあえて使うようにしています。例えば牛タンの先の硬い部分はミンチにしてホルモン担々麺にしたり。そうやって工夫しながら業者さんといい関係を保つことで、お客様に手頃な価格で提供できるんです」

多彩な薬味も人気のポイント。写真のタンカルビ×青唐ジャンはイチオシの組み合わせ

小関さん

えっ!?この価格でいいの?と一瞬目を疑うほど、中目黒では驚きのリーズナブルな価格設定に驚きます。独自ルートで仕入れる牛、豚、鶏のホルモンはどれも鮮度抜群でクオリティが高い。4つの備え付けの味変アイテム(青唐ジャン、生姜ジャン、焦がし胡椒、柚子胡椒オニオン)で自分の好みを見つけながら攻略するのを楽しんでほしいです。

酒も白飯も味変もまずはコレ!「ごちゃ盛りサービスホルモン」

「本日のごちゃ盛りサービスホルモン」1,859円

特定の部位に好き嫌いがなければ、まずオーダーしたいのが「本日のごちゃ盛りサービスホルモン」。その日の入荷状況に応じた定番のホルモン10種類前後を、一部位につき2切れずつ盛り合わせている。

一通りそれぞれの味わいを楽しみ、特に気に入ったものを単品でオーダーするもよし、お腹の膨れ具合を見ながら再度オーダーして盛り合わせのみで楽しむもよし。バランスよく味わいたい人に人気となっている。この日のラインアップは、牛レバー、牛マルチョウ、豚上軟骨(クツベラ)、鶏モモ、牛ハツ、豚ハラミ、鶏ハラミ、鶏やげん軟骨、鶏ハツ、コブクロの10種。

小関さん

その名の通り、牛、豚、鶏のホルモンがごちゃっと盛られてボリューミーな一皿。訪問時は、ミノ、シマチョウ、レバー、ハツ、鶏モモなどでした。これだけも十分、酒と白飯が進みます。豚は群馬の豚 山峰を使用し、冷凍せずチルドです。脂もくどくなくおいしくいただけます。

写真は豚の声帯部分の豚上軟骨。軟骨系は焼けるまで少し時間がかかるので、まず火力が強い網の中心で返しながら焼き、煙が出てきたら端に寄せてじっくり焼き上げる。香ばしさとコリコリ食感が美味

各テーブルに4種の薬味(上から時計回りに生姜ジャン、柚子胡椒オニオン、焦がし胡椒、青唐ジャン)と、塩レモン、ヤンニョムが常備されている

小関さん

4つの備え付けの味変アイテムで、それぞれの部位との組み合わせを見つけながら食べるのがこだわり。牛ホルモンは、青唐ジャン、生姜ジャンがおいしかったです。焦がし胡椒、柚子胡椒オニオンも捨てがたい。あぁ結局、全部それぞれのおいしさがあります。

刻んだ青唐辛子と青ネギを混ぜた青唐ジャンは、意外にも辛みはほぼ感じないので、辛さが苦手な人もOK。さっぱりした風味でタンをはじめ幅広い部位にマッチする万能薬味だ。

生姜ジャンはすりおろした生姜と葱油、数種の調味料をミックス。香りは爽やかだが、葱油のコクもあり、クセになる味わい。

柚子胡椒オニオンは、少しピリッとして引き締まる風味が鶏によく合う。飴色に炒めた玉ねぎに胡椒を利かせた焦がし胡椒は、香ばしさがあり豚との相性が抜群。それぞれ好みや気分にあわせて味変を楽しめる。

これもテッパン! 呑んべえにはたまらないラインアップ

ピリ辛ダレで脂の甘みが際立つ「赤マルチョウ」

「とんぼ名物赤マルチョウ」790円

塩ダレで下味をつけたマルチョウ(牛の小腸)を、ニンニクと辛味噌であえた「とんぼ名物赤マルチョウ」も、多くの来店客がオーダーする定番人気メニュー。脂が多い部位ながら、プルプルの食感と重すぎない味わいで女性やホルモン初心者にも食べやすい。

赤マルチョウはまず皮面を焼いてパリッとさせ、脂の部分は表面が少し焼ければOK。脂がおいしいので焼き過ぎ・脂の落とし過ぎには要注意

小関さん

甘みのある小腸の脂と塩ベースの辛みタレが絶妙にマッチしていていくらでも食べられます。酒がすすみます。

おかわり必須の希少部位おつまみ「牛シビレの唐揚げ」

「牛シビレの唐揚げ」759円

塩ダレで下味をつけたシビレ(希少部位として知られる牛の膵臓部分)をカラリと揚げた唐揚げは、豊富に揃うホルモンのおつまみメニューの一つ。スナック感覚の軽い口当たりで、あっという間に完食してしまう。サイドメニューとしてはもちろん、2軒目に訪れて軽くつまみだけ食べたい……という日にも狙い目だ。

小関さん

ふわふわでミルキーな希少部位で、焼肉で提供する店も多くはないです。それを唐揚げにするとジューシーな脂とクリーミーさを同時に味わえる。おかわり必須です。

お得さに驚愕!「日〜木限定 飲み放題コース」

「日〜木限定 飲み放題コース」90分3,500円(写真は2人前)、写真の7品のほか、本日のホルモン盛り合わせと飲み放題も含まれる

ボリューム感とお得さで人気No.1なのが「日〜木限定 飲み放題コース」。

オーダーが入ってからタレで揉むシャキシャキ食感の白菜キムチのほか、自家製カクテキ、自家製ナムル盛り合わせ、低温調理鶏白レバー、牛タンカルビ、とんぼ名物赤マルチョウ、軟骨2種盛り(この日は豚上軟骨と肉付きの鶏やげん軟骨)、本日のホルモン盛り合わせ(1人約150g以上)の8品に飲み放題が付く充実のラインアップ。

鶏の白レバーを1人前ごとに真空で低温調理し、塩とごま油で調味した「低温調理鶏白レバー」はクリーミーな味わいが絶品

小関さん

正直、お得過ぎます!! 低温調理鶏白レバー、とんぼ名物赤マルチョウ、ホルモン盛り合わせの同店の人気メニューを含め、8品付いてしかも飲み放題も付いている空前絶後のお得メニュー。中目黒でこの価格。店長の、うまいホルモンを提供したいという意気込みが感じられます。

店名「とんぼ」の由来は、“前にしか進まないから”だとか

盛りだくさんのコースをはじめ、ボリュームたっぷりのおいしいホルモンを手頃な価格で楽しめる「炭火焼肉オールスターズホルモンとんぼ」。近年焼肉激戦区となりつつある中目黒の中でも、コスパ、味、雰囲気ともにバランスのとれた貴重な一軒と言えそうだ。

今後は中目黒エリアで新業態の店舗展開なども考えているそうなので、そちらもあわせて注目していきたい。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆炭火焼肉オールスターズホルモンとんぼ住所 : 東京都目黒区上目黒1-5-1TEL : 050-5868-9044

文:當間優子、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

