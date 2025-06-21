NNN¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ç25¡ÖYUMI¡ìs GONE ·Ë Í³Èþ 60Ç¯ÌÜ¤Î¾ðÇ®¡×ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë24»þ55Ê¬¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢NNN¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ç25¡ÖYUMI's GONE ·Ë Í³Èþ 60Ç¯ÌÜ¤Î¾ðÇ®¡×¤òÊüÁ÷¡£
Àï¸å¡¢ÏÂÁõ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¡£Ë°¤¯¤Ê¤Ãµµæ¿´¤ÈÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¡¢·ëº§¼°¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡ÖÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ»¹ç¡×¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤Ïº£¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡£·ëº§¤ò½ä¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢Èþ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡£¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¤òÌÏº÷¤¹¤ë3¿Í¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆü¡¹¤«¤éÃµ¤ë¡£
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬Ã´Åö¡£º£²ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê²°¤ÇÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦·ËÍ³Èþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤¦Ì´¤òÆüËÜÃæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÀ±¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤â¤¬¤¯¡£»Õ¤Ø¤ÎÂº·É¤È¡¢±Û¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì½Å°µ¤È¤Î¶¹´Ö¤Ç¡£³ëÆ£¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹Èà½÷¤¿¤Á¤¬¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡£¤¤Ã¤È¡¢Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£