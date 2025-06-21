¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥á¥ê¥Ï¥êÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¹âºê¤«¤Ê¤ß¤¬¡¢6·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¹âºê¤«¤Ê¤ß¤¬¡Ö½µ´©SPA!¡×ÁÏ´©37¼þÇ¯¤ò¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥±¡¼¥¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÈà½÷¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡È¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦±é½Ð²È¤Î¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤¬°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¡ÈÎÃ¤·¤²¡É¤È¡È¥»¥¯¥·¡¼¡É¤ÎÆóÅáÎ®¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÜ¥°¥é¥Ó¥¢¤òÀ£É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£³Æ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø¼ÒÃÜ¿Í¥ä¥Ö¡¼¡Ù¡ÊBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø±Ê±ó¤ÎÂÔ¤Á¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¡£7·î12Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¸ÃÂ¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@Kanami_Takasaki¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
½µ´©SPA!ÁÏ´©37¼þÇ¯µÇ°ÆÃÂç¹æ
6·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
»£±Æ¡§ÅìµþÍ´¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§²ÖË¼¤ß¤Ê¤ß¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÌÓÄÍÍ³·Ã