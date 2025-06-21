来週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、米新築住宅、有効求人倍率 (6月23日～29日)
――――――――――――――――――― 6月23日 (月) ――
◆国内経済
・5月首都圏マンション市場動向 (14:00)
・沖縄慰霊の日
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月製造業PMI (16:30)
・ドイツ6月サービス業PMI (16:30)
・ユーロ圏6月製造業PMI (17:00)
・ユーロ圏6月サービス業PMI (17:00)
・米国6月製造業PMI (22:45)
・米国6月サービス業PMI (22:45)
・米国5月中古住宅販売件数 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
★ウェルネス・コミュニケーションズ <366A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 6月24日 (火) ――
◆国内経済
・5月全国スーパー売上高 (14:00)
・5月全国百貨店売上高 (14:30)
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ6月Ifo景況感指数 (17:00)
・米国1-3月期経常収支 (21:30)
・米国4月S&Pケースシラー住宅価格指数 (22:00)
・米国4月FHFA住宅価格指数 (22:00)
★米国6月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (23:00)
・米国6月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が米下院金融サービス委員会で証言 (23:00)
・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (23:00)
・NATO首脳会議 (オランダ・ハーグ、～25日)
・米国2年国債入札
【海外決算】
[米]フェデックス 、カーニバル
◆新規上場、市場変更 など
★プリモグローバルホールディングス <367A> ：東証Ｓ上場
〇アズーム <3496> ：東証Ｇ→東証Ｐ
――――――――――――――――――― 6月25日 (水) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合の主な意見 (6月16日・17日分、8:50)
・5月企業向けサービス価格指数 (8:50)
・4月景気動向指数[改定値] (14:00)
・5月外食売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月新築住宅販売件数 (23:00)
★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が米上院銀行・住宅・都市問題委員会で証言 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・タイ中銀が政策金利を発表
・米国5年国債入札
【海外決算】
[米]マイクロン・テクノロジー
◆新規上場、市場変更 など
★北里コーポレーション <368A> ：東証Ｐ上場
――――――――――――――――――― 6月26日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・2年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ7月Gfk消費者信頼感 (15:00)
・ベイリー英中銀 (BOE) 総裁発言 (20:00)
・米国1-3月期GDP[確報値] (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国5月耐久財受注 (21:30)
・米国5月卸売在庫 (21:30)
・米国5月中古住宅販売成約指数 (23:00)
・メキシコ中銀が政策金利を発表
・EU首脳会議にてブルガリアのユーロ導入について協議 (ベルギー・ブリュッセル、～27日)
・米国7年国債入札
【海外決算】
[米]ナイキ 、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
◆新規上場、市場変更 など
★エータイ <369A> ：東証Ｇ上場
――――――――――――――――――― 6月27日 (金) ――
◆国内経済
★5月完全失業率 (8:30)
★5月有効求人倍率 (8:30)
・6月東京都区部消費者物価指数 (8:30)
・5月商業動態統計 (8:50)
・株主総会集中日
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、マレーシア市場休場
・中国1-5月工業企業利益 (10:30)
・英国1-3月期GDP[確報値] (15:00)
・ユーロ圏6月消費者信頼感[確報値] (18:00)
・ユーロ圏6月景況感指数 (18:00)
★米国5月個人所得 (21:30)
★米国5月個人消費支出 (21:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇協立情報通信 <3670> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)
〇揚羽 <9330> [東証Ｇ]：名証Ｎ上場 (重複上場)
〇エージェント・インシュアランス・グループ <5836> [名証Ｍ]：上場廃止
〇イオンモール <8905> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月28日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 6月29日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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