º£Æü21Æü¤Ï²Æ»ê¡¡°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÌë¤¬Ã»¤¯¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¤¬¤Á¡¡²÷Ì²¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä
º£Æü6·î21Æü(ÅÚ)¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö²Æ»ê(¤²¤·)¡×¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÃë¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¹â¤µ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÇß±«¤ÎÀ²¤ì´Ö¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãë´Ö¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È½ë¤µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ìë¤Î»þ´Ö¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÃ»¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¤¬¤Á¡£²Æ¤ÎÌë¤Î²÷Ì²¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÃë¤¬Ä¹¤¯¡¡ÂÀÍÛ¹âÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤
º£Æü6·î21Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö²Æ»ê(¤²¤·)¡×¡£ÂÀÍÛ¤¬¿¿Æî¤ËÍè¤¿¤È¤¤Î°ÌÃÖ¤¬1Ç¯¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÈ¾µå¤Ç¤ÏÃë¤¬ºÇ¤âÄ¹¤¯¡¢Ìë¤¬ºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢±Æ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï1Ç¯¤ÇºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Î6·î21Æü(ÅÚ)¤ÎÆü¤Î½Ð¤Î»þ¹ï¤Ï4»þ25Ê¬º¢¡¢Æü¤ÎÆþ¤ê¤Ï19»þº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãë¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÌó14»þ´Ö35Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åß»ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½5»þ´Ö¤âÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÎãÇ¯¤Ç¤¹¤È¡¢Çß±«¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÇß±«¶õ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ü¤¤±À¤¬¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇß±«¤ÎÀ²¤ì´Ö¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¡¢»ç³°Àþ¡¢½ë¤µ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÌë¤¬Ã»¤¤¡¡¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼
²Æ»ê¤Ï°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÃë¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏºÇ¤âÃ»¤¯¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¿²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Æü¤Î½Ð¤¬Áá¤¤¤³¤È¤ä¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¹â¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢Ìë¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢Ç®ÂÓÌë¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎäË¼¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ²Æ¤ÎÌë¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
(»²¹Í)
Full article: A longitudinal large-scale objective sleep data analysis revealed a seasonal sleep variation in the Japanese population
Seasonal changes in sleep duration and sleep problems: A prospective study in Japanese community residents | PLOS One
²Æ¤ÎÌë¡¡²÷Ì²¥Ý¥¤¥ó¥È3¤Ä
º£½µ¤ÏÄ¹¤¤Çß±«¤ÎÀ²¤ì´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Ìë¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÌë¤Î¿çÌ²¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£
¡ ¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦
¿²¼¼¤Ï¡¢¿²¤ëÁ°¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤¿»þ¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò3¡Á4»þ´Ö¤Ï»È¤¦¤è¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄ«¤Þ¤Ç¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀðÉ÷µ¡¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢Îäµ¤¤òÉô²°Á´ÂÎ¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¡¢É÷¤¬Ä¾ÀÜÂÎ¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¿²¶ñ¤ä¿²´ÖÃå¤òÁª¤Ö
ËãÁÇºà¤Ê¤É¡¢µÛ¼¾À¡¦Êü¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¿²¶ñ¤ä¿²´ÖÃå¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÌÊ¤ä¥¦¡¼¥ë¤ÏÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤ÏÈò¤±¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Î¿²´ÖÃå¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ½¢¿²Á°¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼è¤ÏÈò¤±¡¢½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ê¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ï½ë¤µ¤Ç¿²¶ì¤·¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¼²¹¤ä¼¾ÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤·¡¢¿²¶ñ¤ä¿²´ÖÃå¤Ë¤â¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤äÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£