2025年6月21日放送の「ぶらり途中下車の旅」は江ノ電の旅。

旅人は、かとうかず子。

江ノ電

江ノ島電鉄線は、「江ノ電」として広く親しまれていて、神奈川県の藤沢駅から片瀬海岸の江ノ島駅を経て鎌倉駅に至る人気の路線。沿線には、豊富な観光資源と名勝・旧跡が多数存在しています。

今週の旅人：かとうかず子

1958年2月20日生まれ。愛知県名古屋市出身。

1979年つかこうへい舞台「広島に原爆を落とす日」でデビュー。

以後、映画やドラマなどで活躍中。

おじゃましたところ 鎌倉駅 茶寮京都仁王門 鎌倉別庭 長谷駅 なみまちベーグルHandiworks 鎌倉高校前駅 森のcafe Sylph 鵠沼駅 Journey Bro. 藤沢駅 アンチョビ 一条恵観山荘 茶寮京都仁王門 鎌倉別庭なみまちベーグルHandiworks森のcafe SylphJourney Bro.アンチョビ

かつての公家の別荘を京都から移築。約50種類以上の紫陽花が咲き乱れる鎌倉散策の穴場スポット。

【最寄駅】江ノ電「鎌倉駅」東口からバスで10分

【所番地】神奈川県鎌倉市浄明寺5-1-10

【電話番号】0467-53-7900

【営業時間】10:00〜16:00（最終入園15:30）

【ホームページ】https://ekan-sanso.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/ekansanso/

茶寮京都仁王門 鎌倉別庭（鎌倉駅）

「一条恵観山荘」に併設された絶景カフェ！高台から眺める庭園の紫陽花と、期間限定「あじさいジュース」で雅なひととき

【最寄駅】江ノ電「鎌倉駅」東口からバスで10分

【所番地】神奈川県鎌倉市浄明寺5-1-10

【電話番号】080-3123-3408

【営業時間】10:00〜17:00

【Instagram】https://www.instagram.com/saryo.kyoto.niomon/

路地裏にひっそりと佇むベーグル屋。鎌倉ならではの“しらす”ベーグルをはじめ常時20種類から選べます

【最寄駅】江ノ電「長谷駅」から徒歩6分

【所番地】神奈川県鎌倉市坂ノ下19-12

【電話番号】080-4578-7373

【営業時間】9:30〜15:00

【定休日】月

【Instagram】https://www.instagram.com/namimachibagel/

サイアノタイプ？日光写真の技を使った唯一無二のオリジナル革製品や組紐を制作＆販売する小さな工房

【最寄駅】江ノ電「長谷駅」から徒歩4分

【所番地】神奈川県鎌倉市長谷2-10-40

【電話番号】090-6133-7357

【営業時間】10:00〜19:00

【定休日】水

【ホームページ】https://handiworks.info/

【Instagram】https://www.instagram.com/handiworks.shop/

森のcafe Sylph（鎌倉高校前駅）

森の中にあるメニューのないカフェ。名物は50種以上のトッピングでユニークなネーミングも楽しい“どんぐりクレープ”！

【最寄駅】

江ノ電「鎌倉高校前駅」から徒歩18分

江ノ電「腰越駅」からバスと徒歩で10分

【所番地】神奈川県鎌倉市腰越806-1

【電話番号】070-7570-2452

【営業時間】11:00〜17:00

【定休日】水・日・祝

【ホームページ】https://www.cafesylph.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/cafe.sylph/

Journey Bro.（鵠沼駅）

歴史的伝説ドームテントを発見！山下兄弟が目利きするアウトドア逸品の数々。アンティークさながらのレアアイテムも！

【最寄駅】江ノ電「鵠沼駅」から徒歩6分

【所番地】神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷3-13-9

【電話番号】0466-66-9345

【営業時間】9:00〜17:00（予約制）

【定休日】不定休（Instagramのプロフィール欄にて毎月の営業日をご確認ください）

【ホームページ】https://journey-bro.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/journey_bro2023/

見た目だけでもう美味しい！藤沢で43年続く創作イタリアン。不動の人気メニュー「ブレッドグラタン 海の幸」は必食！

【最寄駅】

江ノ電「藤沢駅」から徒歩7分

JR「藤沢駅」から徒歩4分

【所番地】神奈川県藤沢市藤沢532

【電話番号】0466-27-9884

【営業時間】11:30〜14:30／17:30〜20:30

【定休日】月・火

【Instagram】https://www.instagram.com/anchovii__es/