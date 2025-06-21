Æ£°æÌ¾¿Í¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ÏÃ¯¤Ë¡¡Aµé½ç°ÌÀï³«Ëë¡¡Á°´ü¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤ÏÌÀ°Å
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡Ê22¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É7´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Âè84´üAµé½ç°ÌÀï¤¬20Æü³«Ëë¤·¡¢ÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê38¡Ë¤È±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¡¢ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê27¡Ë¤Èº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤ÎÂÐ¶É¤¬¤¤¤º¤ì¤âÅìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì±ÊÀ¥¤ÈÁýÅÄ¤¬¾¡¤Á¡¢Á°´ü6¾¡3ÇÔÆ±»Î¤ÇÌ¾¿ÍÄ©Àï¸¢¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÁè¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤Èº´Æ£¤ÏÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¸å¼êÈÖ¤«¤éÃæÂ¼¤ÎÆÀ°ÕÀïË¡¡¦³Ñ´¹¤ï¤êÁá·«¤ê¶ä¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤ÏÂç¶ð3Ëç¤òÁê¼ê¤ËÅÏ¤¹ÎôÀª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¿Ø¤ò¶â¶ä5Ëç¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤ò¼Â¤é¤»¤¿¡£128¼ê¤Ç½ª¶É¤Ï21Æü¸áÁ°0»þ49Ê¬¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¸å¼ê»Í´ÖÈô¼Ö¤«¤éÇÏ¤òºî¤ê¹ç¤¦ÂÐ¹³·¿¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÁýÅÄ¤Ë·ËÀ®¤òµö¤¹Âå½þ¤Ë²¦Æ¬¤ò¹¶¤á¤¿¤¬¡¢ÁýÅÄ¤¬4¶Ú¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èô¼Ö¤ò¡¢¼«¿Ø¤òÊø¤·¤Æ¤Þ¤ÇÃÏ²¼Å´Èô¼Ö¤Ç²¦Â¦¤Î7¶Ú¤Ç³èÍÑ¡£²¦Æ¬Àï¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ»È¤¤º´Æ£¤Î¹½ÁÛ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£131¼ê¤Þ¤Ç¤Ç½ª¶É¤Ï21Æü¸áÁ°0»þ43Ê¬¡£
¡¡º£´ü¤ÎAµé¤ÏÁ°´üÌ¾¿ÍÀïÄ©Àï¼Ô¤ÇÆ£°æ¤È¤Î7ÈÖ¾¡Éé¤ò1¾¡4ÇÔ¤ÇÍî¤È¤·¤¿±ÊÀ¥¤¬½ç°Ì1°Ì¡¢º´Æ£¤Ï2°Ì¡£¤½¤·¤ÆÁ°´ü¤«¤é¤Î»ÄÎ±ÁÈ6¿Í¤Ë3´ü¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê36¡Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÁíÀª10¿Í¤ÇÇ¯ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤·¤Æ9¶É¤º¤Ä»Ø¤·¡¢Æ£°æ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦¡£