Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ºÊ¤¬·ãÅÜ¤Ç²ÈÂ²£Ì£É£Î£Å¤òÂà½Ð¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö¶â¡ÄÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¾×·âÏÂ²ò
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡ÖºÇ¶á¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È°ìÌÐ¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î½÷Ë¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Î¥°¥ë¡¼¥×£Ì£É£Î£Å¤«¤éÈ´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤·¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¡¢¹©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡Ö²¿¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥ª¥ì¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÆâÍÆ¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤âÆâ½ï¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡£¤½¤ì¤Ç¥Þ¥Þ¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤¦³°¤ì¤ë¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¸¶°ø¤Ï°ìÌÐ¼«¿È¤Ç¡¢Æâ½ï¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Þ¥Þ¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²£Ì£É£Î£Å¤«¤é¥Þ¥Þ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡Ä¶â¡¢ÀÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬¡£°ìÌÐ¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤Ë¼¨ÃÌ¶â¡¢ÏÂ²ò¶â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£