¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡ÄÇ¯¶â·î10Ëü±ß¡¦¸µ¹©¾ì¶ÐÌ³¤Î77ºÐÆÈµïÃËÀ¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤«¤é¡Ö»ÅÁ÷¤ê½ªÎ»¡×¤ÎÀë¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷¶â¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¹¤ë¤â¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡ÖÇËÃ¾¤ÎÂ²»¡×¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ÅÁ÷¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÅÁ÷¤ê¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ê¤é¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ÈÂ©»Ò¤«¤é¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ÇÊë¤é¤¹´äËÜ¾¡ÃË¤µ¤ó¡Ê77ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢¿Æ»Ò¤Î·òÁ´¤Ê¡Ö»Ù¤¨¹ç¤¤¡×¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æî¿¿ÍýFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤«¤é¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¤ëÆü
77ºÐ¤Î´äËÜ¾¡ÃË¤µ¤ó¤Ï¡¢·î10Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ÇºÙ¡¹¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á²È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÎÄÂÂßÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¤³¤í¡¢ºÊ¤òÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤·¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÎµÁÉ§¤µ¤ó¤òÃË¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î¾üÂ÷¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÃÏÆ»¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤â¤¢¤ê¡¢10Ç¯Á°¤ËÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ýÆþ¤â·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ç¯¶â³Û¤â·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÏÇ¯¶â¤Ç²¿¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ëè·î¤Î²ÈÄÂ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·î¿ôËü±ßÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤ÎÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦ÊýË¡¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢µÁÉ§¤µ¤ó¤«¤é¤Î·î3Ëü±ß¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½õ¤«¤ë¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡×
»ÅÁ÷¤ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¾¡ÃË¤µ¤ó¤ÏµÁÉ§¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤¬¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£µÁÉ§¤µ¤ó¤âÄ¹Ç¯°ì¿Í¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¡ÃË¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀèÆü¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÎé¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿ºÝ¡¢µÁÉ§¤µ¤ó¤«¤é¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¡£
µÁÉ§¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯55ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¼ý¤«¤éÌó3³ä¤¬¸º¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂç³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤Î¶µ°éÈñ¤ÎÉéÃ´¤¬²È·×¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤«Íý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¾¡ÃË¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÉ§¤µ¤ó¤«¤é¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¡½¡½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤ËÍê¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢»ÅÁ÷¤ê¤òÃÇ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ë¶É¤ÏµÁÉ§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¦¤È¡¢¾¡ÃË¤µ¤ó¤Î¶»¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤À¤¬¡Ä»Ò¤É¤âÀ¤ÂÓ¤ËÇ÷¤ëÉéÃ´¤Î¸½¼Â
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡ÊÀ¤ÂÓ¡¡Á´¹ñÊÔ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢5,178ËüÀ¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó2.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯ÎðÁØ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢50¡Á59ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶µ°éÈñ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»Ù½Ð¤òÊú¤¨¤ëÀ¤Âå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·î2¡Á4Ëü±ß¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î»ÅÁ÷¤ê³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï·î³Û5.4Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê½¬´·¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿²ÈÄí¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¾¡ÃË¤µ¤ó¡¦µÁÉ§¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤¬Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ÅÁ÷¤ê¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»Ù¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÀ¸³è¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤ë»Ò¤É¤âÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤â·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë50Âå¤Ï¡¢¿Æ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤âÇØÉé¤¦¡Ö»°½Å¶ì¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¡£»ÅÁ÷¤ê¤¬´¶¼Õ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç²È·×¤Ø¤Î°µÇ÷¤ä¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌµÍý¤Ê¤¯»Ù¤¨¹ç¤¦¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ
¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸ÊÖ¤·¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä¾Íè¤Î»ñ¶â·×²è¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤Û¤É¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»Ù¤¨¹ç¤¦¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ ¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë
»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È·×¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÒÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¤ä¶µ°éÈñ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡£¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¡¢°åÎÅÈñ¡¢½»µïÈñ¡¢²ð¸îÈñÍÑ¤Ê¤Éº£¸å¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»Ù½Ð¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ËÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤ËÍê¤é¤º¤ËºÑ¤àÉôÊ¬¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÅÁ÷¤ê¤Ï³Î¤«¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÒÀ¤ÂÓ¤Î²È·×¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èÀß·×¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ À©ÅÙ¤ä»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¦¡×
»ÅÁ÷¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÆÀ¤ÂÓ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸øÅªÀ©ÅÙ¤äÃÏ°è¤Î»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÊÝ¸î¤Ï¡¢»ñ»º¤äÇ½ÎÏÅù¤¹¤Ù¤Æ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤¬º¤µç¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¡¢É¬Í×¤ÊÊÝ¸î¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³è¤òÊÝ¾ã¤·¡¢¤½¤Î¼«Î©¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤Ï¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³èÈñ¤ä½»µïÈñ¡¢°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤ÇÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÊ¡»ãÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1¥õ·î¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¤ÎÁë¸ýÉéÃ´³Û¤¬¡¢°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ä¶²áÊ¬¤¬¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ä¡¢½êÆÀ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò1³ä¡Á3³äÉéÃ´¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÀ¸³è»Ù±ç¡¢²ÈÄÂÊä½õ¤Ê¤É¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ÎÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»Ù¤¨¤ë¡á¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¶âÁ¬°Ê³°¤Î»Ù±ç¤Î·Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»Ù±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Äê´üÅª¤ÊÅÅÏÃ¤äË¬Ìä¡¢Çã¤¤Êª¤äÉÂ±¡¤Ø¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿´¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Ù±ç¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤À¤±¤¬¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ»Ò¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç´Ø¤ï¤ì¤ëÊýË¡¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ÅÁ÷¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
Ä¹Ç¯¡¢Â©»Ò¤ÎµÁÉ§¤µ¤ó¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¾¡ÃË¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦»ÅÁ÷¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¼ä¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¤¯¤·¤ÆºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤¿Â©»Ò¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ò¤É¤â¤¬»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µÁÌ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÅÁ÷¤ê¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤Ï¡¢¿ÆÉÔ¹§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤Ë·Ò¤¬¤ëÁªÂò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸½¾õ¡¢¾¡ÃË¤µ¤ó¤¬Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ïµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½»µïÈñ¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÊä½õ¤ò´Þ¤á¤¿»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ëË¬ÌäÄ´ºº¡¢»ñ»ºÄ´ºº¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿½ÀÁ¤«¤é¸¶Â§14Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢ÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸øÅª»Ù±ç¤Î²ÄÈÝ¤ò¤Þ¤ºÈ½ÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆµÁÉ§¤µ¤ó¤Ë»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤âÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢ËÜÍè¡ÖÇ¯¶â¡ÜÃùÃß¡×¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ä°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸øÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÅª»Ù±ç¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²Æ±»Î¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤âÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤â¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Á°¸þ¤¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²È·×¤Î¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤«Î¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Î·Á¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æî ¿¿Íý
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼