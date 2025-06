<CD Chart Focus>

2025年6月23日付(6月17日発表)のオリコン週間アルバムランキングで首位を獲得したのはtimelesz『FAM』で、推定売上枚数は618,940枚。2位には発売2週目となったENHYPEN『DESIRE : UNLEASH』、3位にはSUPER★DRAGON『SUPER X』が24,952枚を売り上げてランクインした。トップ10圏内の初登場作品としては、4位 映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』音楽集『MIC AS ONE』(21,861枚)、5位、6位にTUBEのベスト盤『All Singles TUBEst -Blue-』(11,992枚)、『All Singles TUBEest -White-』(11,289枚)、8位に『メギド72 -Music Destinations-』(6,425枚)があった。

本題に入る前にちょっと寄り道。3位 SUPER★DRAGON『SUPER X』は同グループのメジャー初のフルアルバム。4つのチャプターに分かれた本作では、主にダンスミュージックを中心としたバラエティ豊かなスタイルが次々登場。アフロビーツを意識した「Good Times & Tan Lines」、ビートスイッチを挟みつつプレイボーイ・カーティのようなビートにラップとボーカルがのる「DOG」、ドラムンベースの「Dark Heroes」など耳を惹く楽曲が盛りたくさんだ。

さて、今回取り上げるのは首位のtimelesz『FAM』。佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人に加え、『タイプロ』の通称で注目を集めた『timelesz project -AUDITION-』(Netflix)から新メンバー5人を迎えた8人組での最初のオリジナルアルバムだ。オーディション中、メンバーが決定する前から制作が始まっていたという本作。『タイプロ』の追い風を受けたこともあってか、改称前のSexy Zone時代からみてもダントツの初動を達成している。前作アルバム『ChapterⅡ』の初動が15.0万枚程度だったことを考えれば、トリプルスコアを超えており、グループへの高い注目度と期待が窺える(※1)。

アルバムのオープニングを飾るのは、力強いドラムが鳴り響くイントロからスムースでファンキーなサウンドへと爆発していく「Rock this Party」。新体制timeleszのスタートダッシュを体現したような堂々とした1曲だ。続く「Baby What's Your Name?」も、「Rock this Party」の勢いをそのまま引き継ぐようなファンキーでダンサブルなナンバー。平歌の歯切れのよさとサビのスウィートさのコントラストなど、手堅い作りながらも抗えない魅力がある。

とはいえ、冒頭2曲の勢いはわりとあっさり落ち着いてしまう。それぞれの楽曲自体は申し分ない。テンポは全体的に控えめで、アゲすぎない幸福感あふれるポップな曲が並ぶ。しかし、そうしたやや落ち着いた方向性ゆえに、新体制となったフレッシュさがあまりなく、かといって横綱相撲の安定感があるわけでもない。どういうグループとしてtimeleszを提示したいかが、アルバムを聴いただけでは上手く焦点を結ばない。

もっとも、それは本作の位置づけからして誤解していたにすぎないのかもしれない。すでに『タイプロ』で新たなグループのあり方は新体制作りのプロセスごと見せているわけだし、既存のファンであれ『タイプロ』からの新規ファンであれ、もうそのあたりは承知しているだろう。各メンバーのパーソナリティも伝わっているはずだ。新体制のお披露目というよりは、そうした“ファンへのおもてなし”のようなアルバムに思える。

「これが新しいtimeleszだ」という力強いプレゼンテーションを期待するとやや拍子抜けではあるのだけれど、グループや各メンバーのポテンシャルを見せる、メンバー自身やファンを含めた『FAM』=“ファミリー”に向けたおもてなしの1枚だと考えれば納得いく。しかし願わくば、「今のこのグループならこんなこともできる」とわくわくさせてくれるようなアルバムもぜひ届けてほしいと思う。

(文=imdkm)