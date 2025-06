韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、7月4日、11日、18日放送のテレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE(エンジン)』(毎週金曜 深1:30〜深1:50※関東ローカル)に出演する。同番組は、“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー。7月のピックアップアーティストが、ATEEZに決定した。M:ZINE編集部員のMrs.GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーが、デビュー7年目の憑依型パフォーマンスと呼ばれる激しいダンスでファンを魅了する8人の魅力を徹底解剖していく。

ATEEZの新たな魅力を引き出す新企画「ポテンシャルバトル」や、スタジオパフォーマンス、大人気企画「若井ダンスモンスターへの道」など、盛りだくさんの内容を3週にわたって届ける。また、CSテレ朝チャンネル1では、7月27日正午から午後1時30分に『M:ZINE完全版〜世界を魅了する韓国の8人組ボーイズグループATEEZの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、地上波放送の2倍の90分間で放送する。ATEEZは、2018年10月にミニアルバム『TREASURE EP.1 : All To Zero』でデビューし、19年12月にアルバム『TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map』で日本デビュー。8人のライブとダンスパフォーマンスの高さは群を抜くレベルを誇り、アメリカのビルボードチャートをはじめ、英国オフィシャルチャート、フランス音源協会、ドイツ公式音楽チャート等、各種チャートでも人気を証明している。24年4月には、アメリカ・カリフォルニア州インディオの砂漠地帯であるコーチェラ・バレーで開催された『Coachella Valley Music and Arts Festival』に、K-POPボーイズグループとして史上初となる出演。6月にはK-POPアーティストとして初めて『マワジン(MAWAZINE)』フェスティバルにヘッドライナーとして出演し、8月には日本最大の夏のフェスティバル『SUMMER SONIC 2024』のメインステージにも登場した。25年7月より、韓国、米国、日本へと続くワールドツアー『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』の開催が決定している。