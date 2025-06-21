¶áÆ£Àé¿Ò¤¬MC¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡¢¡Ö²Ç¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¡©¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤ï¤¿¤·³¦·¨ ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÆ£¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î2¿Í¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¶áÆ£Àé¿Ò¤¬¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢É×¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤µ¤¨ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢²È¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶áÆ£¤¬¡Ö²Ç¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÊ£»¨°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µîÇ¯10·î¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÆ£¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£¡¢È¾Ç¯µÇ°Æü¤¯¤é¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢ÂÀÅÄ¤â¡ÖË¾¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î2¿Í¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¶áÆ£Àé¿Ò¤¬¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢É×¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤µ¤¨ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢²È¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶áÆ£¤¬¡Ö²Ç¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÊ£»¨°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µîÇ¯10·î¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÆ£¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£¡¢È¾Ç¯µÇ°Æü¤¯¤é¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢ÂÀÅÄ¤â¡ÖË¾¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£