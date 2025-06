Metaがサングラスブランド「Oakley(オークリー)」とコラボしたスマートグラス「Oakley Meta HSTN」を発表しました。アスリートやファンに向けた製品だとのことで、IPX4の防水性能を備えています。まもなく登場!限定エディションのOakley Meta HSTNパフォーマンスAIグラス | Metaストアhttps://www.meta.com/jp/ai-glasses/oakley-meta-hstn/

Introducing Oakley Meta Glasses, a New Category of Performance AI Glasseshttps://about.fb.com/news/2025/06/introducing-oakley-meta-glasses-a-new-category-of-performance-ai-glasses/Introducing Performance AI glasses by Oakley Meta - YouTubeMetaは有名サングラスブランド「レイバン」と組んだスマートグラス「Ray-Ban Meta」を2023年10月に発売していて、どんどんとアップデートを重ねています。Meta×レイバンにより生まれたスマートグラス「Ray-Ban Meta」にリアルタイム音声翻訳などの新AI機能が追加 - GIGAZINE「Oakley Meta HSTN」はMetaがOakleyと組んで送り出すスマートグラスで、Metaは「パフォーマンスAIグラス」と表現しています。Ray-Ban Metaはフレーム内に搭載されたカメラで1080pの動画が撮影できましたが、Oakley Meta HSTNは3K撮影に性能が向上しています。バッテリー持続時間も2倍の8時間に増加。スタンバイ状態なら最大19時間持ちます。また、20分で50%の急速充電が可能で、最大48時間充電可能な充電ケースが付属します。このほか、IPX4の防水性能も備えています。もちろん、AIアシスタントの「Meta AI」も搭載しており、たとえばゴルフのプレー中に「風の影響は?」と聞いたり、「動画を撮影して」と頼んだりすることができます。「Oakley Meta HSTN」は2025年7月11日から限定モデルの予約受付をスタート。価格は499ドル(約7万3000円)です。また、その他のモデルは399ドル(約5万8000円)で2025年夏発売予定です。発売地域はアメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、フランス、イタリア、スペイン、オーストリア、ベルギー、ドイツ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、オーストラリア。2025年後半にはメキシコ、インド、アラブ首長国連邦でも展開予定です。