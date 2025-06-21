　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※6月20日終値の6月13日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　22 業種　　値下がり：　11 業種
　　　東証プライム：1623銘柄　　値上がり： 977 銘柄　　値下がり： 608 銘柄　　変わらず他：　38 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. その他製品(0269)　　 +4.85 　三井松島ＨＤ <1518> 、任天堂 <7974> 、ＴＯＰＰＡＮ <7911>
２. パルプ・紙(0256)　　 +3.23 　レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、王子ＨＤ <3861>
３. 電気・ガス(0270)　　 +3.11 　東電ＨＤ <9501> 、北陸電 <9505> 、邦ガス <9533>
４. 証券・商品(0279)　　 +2.80 　ＳＢＩ <8473> 、東洋証券 <8614> 、水戸 <8622>
５. 不動産業(0282)　　　 +2.48 　カチタス <8919> 、グロバルＬＭ <3486> 、菱地所 <8802>
６. 建設業(0253)　　　　 +1.67 　東洋エンジ <6330> 、関電工 <1942> 、大成建 <1801>
７. 水産・農林業(0251)　 +1.45 　ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375> 、マルハニチロ <1333>
８. 繊維製品(0255)　　　 +1.44 　ワコールＨＤ <3591> 、帝人 <3401> 、オンワード <8016>
９. 非鉄金属(0263)　　　 +1.42 　ＳＷＣＣ <5805> 、アーレスティ <5852> 、邦チタ <5727>
10. 倉庫・運輸(0274)　　 +1.41 　日本コンセプ <9386> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301>
11. 情報・通信業(0275)　 +1.40 　カルタＨＤ <3688> 、ネオジャパン <3921> 、アステリア <3853>
12. 小売業(0277)　　　　 +1.37 　コジマ <7513> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、良品計画 <7453>
13. ガラス・土石(0261)　 +1.33 　ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310> 、黒崎播磨 <5352>
14. 陸運業(0271)　　　　 +1.16 　西武ＨＤ <9024> 、ハマキョウ <9037> 、丸全運 <9068>
15. 卸売業(0276)　　　　 +1.01 　ハピネット <7552> 、ニチモウ <8091> 、豊田通商 <8015>
16. 銀行業(0278)　　　　 +0.82 　京都ＦＧ <5844> 、千葉興 <8337> 、東京きらぼし <7173>
17. 空運業(0273)　　　　 +0.77 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
18. 精密機器(0268)　　　 +0.68 　インターアク <7725> 、東京精 <7729> 、メニコン <7780>
19. 電気機器(0266)　　　 +0.40 　日本マイクロ <6871> 、エンプラス <6961> 、アドテスト <6857>
20. ゴム製品(0260)　　　 +0.37 　藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、フコク <5185>
21. 食料品(0254)　　　　 +0.33 　Ｌドリンク <2585> 、日清オイリオ <2602> 、ピックルス <2935>
22. 機械(0265)　　　　　 +0.25 　セガサミー <6460> 、ディスコ <6146> 、ＴＯＷＡ <6315>
23. 化学(0257)　　　　　 -0.07 　ユニチャーム <8113> 、関西ペ <4613> 、日農薬 <4997>
24. その他金融業(0281)　 -0.07 　オリックス <8591> 、イオンＦＳ <8570>
25. 鉱業(0252)　　　　　 -0.11 　石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>
26. サービス業(0283)　　 -0.41 　ＧＭＯインタ <4784> 、ＨＩＳ <9603> 、ナガワ <9663>
27. 輸送用機器(0267)　　 -0.65 　日産自 <7201> 、日野自 <7205> 、トヨタ <7203>
28. 金属製品(0264)　　　 -0.75 　三和ＨＤ <5929> 、ノーリツ <5943> 、リンナイ <5947>
29. 保険業(0280)　　　　 -1.08 　ＦＰパートナ <7388> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、東京海上 <8766>
30. 石油・石炭(0259)　　 -1.73 　ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、富士石油 <5017>
31. 海運業(0272)　　　　 -1.78 　商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>
32. 鉄鋼(0262)　　　　　 -2.45 　神戸鋼 <5406> 、日本製鉄 <5401> 、大同特鋼 <5471>
33. 医薬品(0258)　　　　 -2.84 　住友ファーマ <4506> 、日本新薬 <4516> 、第一三共 <4568>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース