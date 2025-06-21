

●今週の業種別騰落率ランキング



※6月20日終値の6月13日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 22 業種 値下がり： 11 業種

東証プライム：1623銘柄 値上がり： 977 銘柄 値下がり： 608 銘柄 変わらず他： 38 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他製品(0269) +4.85 三井松島ＨＤ <1518> 、任天堂 <7974> 、ＴＯＰＰＡＮ <7911>

２. パルプ・紙(0256) +3.23 レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、王子ＨＤ <3861>

３. 電気・ガス(0270) +3.11 東電ＨＤ <9501> 、北陸電 <9505> 、邦ガス <9533>

４. 証券・商品(0279) +2.80 ＳＢＩ <8473> 、東洋証券 <8614> 、水戸 <8622>

５. 不動産業(0282) +2.48 カチタス <8919> 、グロバルＬＭ <3486> 、菱地所 <8802>

６. 建設業(0253) +1.67 東洋エンジ <6330> 、関電工 <1942> 、大成建 <1801>

７. 水産・農林業(0251) +1.45 ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375> 、マルハニチロ <1333>

８. 繊維製品(0255) +1.44 ワコールＨＤ <3591> 、帝人 <3401> 、オンワード <8016>

９. 非鉄金属(0263) +1.42 ＳＷＣＣ <5805> 、アーレスティ <5852> 、邦チタ <5727>

10. 倉庫・運輸(0274) +1.41 日本コンセプ <9386> 、トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301>

11. 情報・通信業(0275) +1.40 カルタＨＤ <3688> 、ネオジャパン <3921> 、アステリア <3853>

12. 小売業(0277) +1.37 コジマ <7513> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、良品計画 <7453>

13. ガラス・土石(0261) +1.33 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、東洋炭素 <5310> 、黒崎播磨 <5352>

14. 陸運業(0271) +1.16 西武ＨＤ <9024> 、ハマキョウ <9037> 、丸全運 <9068>

15. 卸売業(0276) +1.01 ハピネット <7552> 、ニチモウ <8091> 、豊田通商 <8015>

16. 銀行業(0278) +0.82 京都ＦＧ <5844> 、千葉興 <8337> 、東京きらぼし <7173>

17. 空運業(0273) +0.77 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

18. 精密機器(0268) +0.68 インターアク <7725> 、東京精 <7729> 、メニコン <7780>

19. 電気機器(0266) +0.40 日本マイクロ <6871> 、エンプラス <6961> 、アドテスト <6857>

20. ゴム製品(0260) +0.37 藤コンポ <5121> 、オカモト <5122> 、フコク <5185>

21. 食料品(0254) +0.33 Ｌドリンク <2585> 、日清オイリオ <2602> 、ピックルス <2935>

22. 機械(0265) +0.25 セガサミー <6460> 、ディスコ <6146> 、ＴＯＷＡ <6315>

23. 化学(0257) -0.07 ユニチャーム <8113> 、関西ペ <4613> 、日農薬 <4997>

24. その他金融業(0281) -0.07 オリックス <8591> 、イオンＦＳ <8570>

25. 鉱業(0252) -0.11 石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

26. サービス業(0283) -0.41 ＧＭＯインタ <4784> 、ＨＩＳ <9603> 、ナガワ <9663>

27. 輸送用機器(0267) -0.65 日産自 <7201> 、日野自 <7205> 、トヨタ <7203>

28. 金属製品(0264) -0.75 三和ＨＤ <5929> 、ノーリツ <5943> 、リンナイ <5947>

29. 保険業(0280) -1.08 ＦＰパートナ <7388> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、東京海上 <8766>

30. 石油・石炭(0259) -1.73 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、富士石油 <5017>

31. 海運業(0272) -1.78 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>

32. 鉄鋼(0262) -2.45 神戸鋼 <5406> 、日本製鉄 <5401> 、大同特鋼 <5471>

33. 医薬品(0258) -2.84 住友ファーマ <4506> 、日本新薬 <4516> 、第一三共 <4568>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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