「take a rain check」の意味は？使えたらかっこいい英語フレーズ！【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「またの機会に」でした!

「take a rain check」は、誘いを断るとき、「今回は行けないけど、次こそ」と言いたいときに使います。

「rain check」は、もともと雨で中止になったイベントに後日参加できるよう配布されるチケットのことだそうですよ。

「I don’t think I can leave the office soon. Can I take a rain check?」

(もうしばらくオフィスを出られないと思う。またの機会でもいい?)

あなたはわかりましたか?

