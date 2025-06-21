»ô¤¤¼ç¡ÖÌÚ¤ÎËÀ¤¯¤ï¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡¢ª¼Ì¤Ã¤Æ¤¿à¶²ÉÝá¤Ë5Ëü¿ÍÀïØË
°¦¸¤¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë......¡£µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿à¶²¤í¤·¤¤»Ñá¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òØË¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷IGGY_PUTTO¤µ¤ó¤¬2025Ç¯6·î9Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥Ï¥¦¥ó¥É¤Î¥×¥Ã¥È¤¯¤ó¡Ê2ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¤¬ÌÚ¤Î»Þ¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¸¤¤é¤·¤¤¡¢°¦¤é¤·¤¤¹ÔÆ°......¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËâÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¡£
ºÙ¤¤ÂÎ¤ËÄ¹¤¤Â¡¢±Ô¤¯³«¤¤¤¿Æ·¡¢¤½¤·¤ÆÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ô¤¤²ç¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¿ÀÀ»¤ÊÅÚÃÏ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ê¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ê¥×¥Ã¥È¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï5Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ãÉÝ......¡ª¿¹¤ÎÃæ¤ÇÉÔ°Õ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¹øÈ´¤«¤·¤Æ»à¤ò³Ð¸ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¡¢¤ª¤©¤©¤©¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¾¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯²È¤Ëµï¤½¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë...¡×
¡Ö´û»ë´¶¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ë¡¼¥Ô¥óÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤½¤¦¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¶±¤¨¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥Ã¥È¤¯¤ó¤¬¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¤Î»Þ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢
¡Ö·ë¶É¤³¤ÎÉÝ¤¤¥×¥Ã¥È¤â¸«´·¤ì¤ë¤È²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥Ã¥È¤¯¤ó¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÏÍê¤â¤·¤¤ÈÖ¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥º¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë