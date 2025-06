本記事は、フィデリティ投信株式会社が提供するマーケット情報『マーケットを語らず』から転載したものです。※いかなる目的であれ、当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

「ステーブルコイン」の発行が米国債市場に与える影響とは

先週の記事「【米国債需給◆枴胴饑府が狙う資本課税」では、特定の国の法人や個人が米国投資から得る配当金や利息に対し、米国政府が課税する可能性について考えました。今週も引き続き、米国債市場について考えます。

米大手銀行がステーブルコインの共同発行を検討

2025年5月下旬に米ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、米国の大手銀行がステーブルコインの共同発行を検討していると報じました。

米国では、これまではステーブルコインを規制する連邦法が存在しませんでしたが、現在上院ではそれに当たるGENIUS法(the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)が審議されています。

後述しますが、米政府としては、この整備をきっかけとして民間の金融機関にステーブルコインの発行を促し、(現在、ファンディングが問題になりつつある)米国債への需要を生みたい意図のようです。

また、ステーブルコインの発行は、かつて『シカゴ・プラン』と呼ばれた『ナロー・バンキング』への一部移行を包含しており、それはモラルハザードや銀行取り付け、そして公的部門による銀行救済などを(理想的には)排除するという意味で、(1)トランプ氏の小さな政府の「理想」に近く、なおかつ、(2)バンキングの世界に大きな変革を迫るものです。銀行は、過去100年あまりとはまったく別の世界で存在していく必要があるといえるでしょう。

ステーブルコインとは

ステーブルコインは、その価値が法定通貨(たとえばドル)と1対1に対応する暗号資産(仮想通貨)です。すなわち、(インフレを除けば)価値が安定している暗号資産(仮想通貨)です。

既存の主要なステーブルコインとして、テザー(USDT)やUSDコイン(USDC)が挙げられます。ほかにもPayPalがステーブルコインを発行しています。確認しますと、これらの発行主体は銀行ではありません。また、クレジットカード大手のVISAはステーブルコインにリンクするカードを発行しており、VISAカードが使える店舗でステーブルコインを使うことができるそうです。

ステーブルコインは、24時間365日送金が可能で、銀行やクレジットカード、SWIFTなどに比べ、(その使い手・送り手・受け手にとって)安価な送金・決済手段として利用することができます。たとえば、レストランの食事代金やEコマースの購入代金、海外旅行の民泊代金などの決済や送金で用いることを想像してください。

ちなみに、日本や中国では電子マネーの利用が行き渡っており、また中国ではそもそも暗号資産(仮想通貨)の保有が禁止されていますが、これらの国々では(後述するほかの用途を除けば)ステーブルコインの拡大余地は比較的小さいかもしれません。ただし、日中ともに、(民間ではなく)中央銀行が発行するCBDC(中央銀行デジタル通貨)の発行を検討しているとされます。

他方の米国ではクレジットカードやデビットカードが広く普及しているものの、一部の決済で小切手や現金が選好されるなど、ステーブルコインに相対的な拡大余地があるでしょう。

とはいえ、現時点におけるステーブルコインの決済・送金用途は一部にとどまります。

ステーブルコインが「資産の避難先」に選ばれるワケ

現時点でのおもな用途は、ビットコインなどの変動性の高い暗号資産(仮想通貨)を取引するときの「資金の退避先」です。

たとえば、ビットコインを売却するときにいったん銀行口座(ドル)に戻すと、あるいは、再びビットコインを購入するときに銀行口座から暗号資産(仮想通貨)の取引口座に再送金すると手数料が高くつき、手間ひまもかかることが想像されます。

こうした際に、いったんビットコインからステーブルコインに交換すれば、相対的に低コストで、変動性がない資産(通貨)に「退避」することができます。

だとすれば、今後、資産運用目的やインフレ・ヘッジを含め、暗号資産(仮想通貨)の保有がより身近になる場合*、なにかを買ったり送金したりするときに、いったん銀行口座(ドル)に移さず、(使い手にとっても受け手にとっても価値の変動がなく、しかも、手数料が低い)手持ちのステーブルコインを使おうという流れは自然かもしれません。

*われわれはなぜ、暗号資産(仮想通貨)が、法定通貨を発行する多くの政府によって許容されているのかを考える必要があるでしょう。それについては別の機会に考えたいと思います。

銀行はどのようにステーブルコインを発行するか

ステーブルコインは、その価値が法定通貨と1対1に対応するものであるため、(1)その発行者に対し、発行額の100%を米国債、現預金(→発行者がノンバンクの場合)、中央銀行準備預金(→発行者が銀行の場合)、米国債のレポ(≒担保付き与信)、これらの資産に投資をしているMMFなどで保有すること、また、(2)発行者の他の資産とは分別管理することが求められます。

ちなみに、冒頭節で述べたとおり、これまではステーブルコインを規制する連邦法が存在しませんでしたが、現在上院ではそれに当たるGENIUS法(the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)が審議されています。

では、銀行がステーブルコインを発行する際の流れを考えてみましょう。

たとえば、(ステーブルコインを発行する)銀行の顧客がアプリ上で預金から、ステーブルコインに交換することが考えられます**。

このときの会計処理を考えると、銀行の本体勘定の負債サイドでは預金が落とされ(消され)、ステーブルコイン用の分離勘定の負債サイドでステーブルコインが計上(発行)されます。同時に銀行は、この分離勘定の資産サイドにステーブルコインと同額の米国債や中央銀行準備預金を積む必要があります。

発行当初のうちは、銀行の本体勘定の資産サイドにある米国債や中央銀行準備預金が、分離勘定の資産サイドに振り替える(移管する)ことで、銀行の本体勘定とステーブルコイン発行用の分離勘定をそれぞれ左右バランスさせるでしょう。

**ほかにも、ステーブルコインを発行しない銀行の顧客がその預金を引き出し、ステーブルコインを発行する銀行でステーブルコインを発行してもらうことも考えられるでしょう。これについては、次回に考えたいと思います。

なぜステーブルコインの発行で米国債への需要が増えるか

ベッセント財務長官は米通信社ブルームバーグとのインタビューで、銀行を含むステーブルコインの発行拡大により(→ステーブルコインに関する包括的な連邦法であるGENIUS法の今後の法制化が発行拡大につながることで)、米国債に2兆ドルもの需要を生み出すことができると述べています。

正確には、一部に「ステーブルコインの市場規模は2028年までに2兆ドルになる」との見通しがあり、これに基づけば、米国債で裏付けられるのはその一部と考えられます。

ステーブルコインの発行が米国債への需要を生む背景は、前節のとおり、ステーブルコインの発行者は、発行額の100%を米国債(短期債)や中央銀行準備預金などの信用力が高い短期の金融商品で保有するよう求められているためです。

このステーブルコインを発行する銀行の分離勘定は、(銀行から与信業務を取り除き、決済のみに特化するという意味で)『ナロー・バンク』の一種と考えられます。

これにより、少なくともナロー・バンクの側では、資産である与信と負債である預金のミスマッチが解消され(⇒たとえば資産側からクレジット・リスクやデュレーション・リスク、流動性リスクが取り除かれることで)モラルハザードや銀行取り付け、そして公的部門による銀行救済などを排除することが可能です。

米国債の需要に話を戻すと、同じく前節でも述べたとおり、ステーブルコインの発行者である銀行が、分離勘定でのステーブルコインの発行に伴い、本体勘定ですでに保有している米国債や中央銀行準備預金を分離勘定に移管することで、発行したステーブルコインの裏付けとして用いるならば、同行は新たに米国債を「買う」必要はありません。したがって、米国債への新たな需要は生みません。

他方で、銀行は、資産(と負債)の構成を最適化したうえでバランスシートにさまざまな資産を保有しています。にもかかわらず、銀行がステーブルコイン発行のために、単に米国債と中央銀行準備預金を分離勘定にどんどんと移管して・振り替えていけば、本体勘定のポートフォリオはその構成が大きく変わり、最適な保有配分から逸脱することになると考えられます。すなわち、銀行は資産ポートフォリオの与信や有価証券を一部減らし、(ステーブルコイン発行のために減少した)米国債を増やす必要があります。これが、ステーブルコインの発行が米国債への需要を生むと考えられる、ひとつの要因です。

また、銀行は、流動性カバレッジ比率(LCR)と呼ばれる規制を順守するために、適格流動資産(HQLA)を保有する必要があります。このHQLAの主要な部分は、米国債と中央銀行準備預金で構成されます。

したがって、銀行はLCR規制を順守するために、米国債と中央銀行準備預金を保有しておく必要があり、これらの資産をステーブルコイン発行用の分離勘定にどんどんと移管していくというわけにはいきません。これが、ステーブルコインの発行が米国債への需要を生むと考えられる、ほかの要因です。

(くじけなければ、次回に続きます。)

重見 吉徳

フィデリティ・インスティテュート

首席研究員/マクロストラテジスト