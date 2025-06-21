来週の主な予定 パウエルFRB議長の議会証言 NATO首脳会議 米国イラン核協議の可能性 来週の主な予定 パウエルFRB議長の議会証言 NATO首脳会議 米国イラン核協議の可能性

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来週の主な予定 パウエルFRB議長の議会証言 NATO首脳会議 米国イラン核協議の可能性



・FRBブラックアウト明け ウォラー理事やボウマン副議長らFRB当局者の講演が相次ぐ

・パウエルFRB議長の半期に1度の議会証言 インフレ再加速警戒、利下げ急がず

・日銀主な意見 6月会合では26年4月から国債購入減額幅を縮小することを決定

・タカ派の田村日銀委員の講演 6月会合で国債買入減額幅縮小に唯一反対した

・NATO首脳会議 トランプ米大統領が出席、ゼレンスキー大統領との会談あるか

・米国がイランに2週間の猶予、トランプ「近く協議実現も」米のイラン軍事介入警戒



23日（月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（6月）

ナーゲル独連銀総裁、中央銀行について講演

ウォラーFRB理事、国際中央銀行会議開会挨拶（質疑応答なし）

ボウマンFRB副議長、国際中央銀行会議出席（質疑応答なし）

クーグラーFRB理事、ウィリアムズNY連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）

グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

EU外相理事会

カーニー加首相とフォンデアライエン欧州委員長が会談



24日（火）

日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

日本20年利付国債入札（1兆円程度）

ドイツIfo景況感指数（6月）

カナダ消費者物価指数（5月）

米消費者信頼感指数（6月）

ベイリー英中銀総裁、英貴族院経済委員会出席

ブリーデン英中銀副総裁、討論会参加

グリーン英中銀委員、中央銀行について講演

レーンECBチーフエコノミスト、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席

ラムスデン英中銀副総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席

ハマック・クリーブランド連銀総裁、バークレイズ・欧州経済政策研究センター（CEPR）金融政策会議出席（質疑応答あり）

パウエルFRB議長、米下院金融サービス委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言

バーFRB理事「Fed Listens」イベント挨拶（質疑応答なし）

ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）

コリンズ・ボストン連銀総裁、講演（質疑応答あり）

NATO首脳会議（蘭ハーグ、25日まで）※トランプ米大統領出席

中国全人代常務委員会（27日まで）

世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議「新時代の起業家精神」（中国天津、26日まで）中国李首相挨拶

アジアインフラ投資銀行（AIIB）年次総会（中国北京、26日まで）



25日（水）

日銀主な意見（6月16日-17日開催分）

田村日銀審議委員、金融経済懇談会講演

豪消費者物価指数（5月）

欧州新車販売台数（5月）

ロンバルデッリ英中銀副総裁、中央銀行に関する会議開会挨拶

パウエルFRB議長、米上院銀行委員会で金融政策に関する半期に一度の議会証言



26日（木）

ドイツGfk消費者信頼感（7月）

米GDP確報値（第1四半期）

米新規失業保険申請件数（21日終了週）

ベイリー英中銀総裁、会議出席

ブリーデン英中銀副総裁、会議出席

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演

ハマック・クリーブランド連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）

バーFRB理事、クリーブランド連銀主催会議出席（質疑応答あり）

EU首脳会議



27日（金）

日本雇用統計（5月）

東京都消費者物価指数（6月）

中国工業利益（5月）

英GDP確報値（第1四半期）

米個人所得支出（5月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（5月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）

レーン・フィンランド中銀総裁、会議開会挨拶

ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加

ハマック・クリーブランド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席（質疑応答あり）

FRB年次銀行ストレステスト結果公表



※予定は変更することがあります

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